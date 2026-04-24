Abre el plazo para alegar a las expropiaciones para ampliar Sada y Contornos
Sada
El Concello de Sada ha abierto el plazo de alegaciones al proyecto de expropiación para obtener los terrenos necesarios para ampliar el colegio Sada y Contornos.
El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes el anuncio de aprobación inicial de este plan, que se someterá ahora a exposición pública por el plazo de un mes.
Las personas interesadas pueden consultar el documento en la sede electrónica del Ayuntamiento.
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