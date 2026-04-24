Arteixo invertirá 677.000 euros en la reforma integral de la travesía de Oseiro

El Concello de Arteixo llevará al pleno ordinario del próximo jueves, 30 de abril, una modificación de presupuesto clave para el desarrollo urbano de Oseiro. Esta operación económica permitirá dotar de fondos a la licitación de las obras de reforma integral en la travesía de Oseiro, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de 677.000 euros.

La actuación se centrará específicamente en el tramo de la antigua carretera autonómica AC-415 que discurre desde la glorieta de Sabón hasta el portal número 28, una zona en la que el Ejecutivo local ha detectado "carencias importantes" en materia de movilidad y seguridad vial.

El proyecto busca transformar por completo la fisonomía de este acceso al municipio, priorizando la accesibilidad de los peatones. Para ello, los trabajos incluyen la unión de tramos de aceras que actualmente se encuentran inconexos, completando las secciones en ambos márgenes de la vía y eliminando barreras arquitectónicas.

Una de las medidas más relevantes en este sentido será el soterramiento de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, lo que permitirá suprimir los postes que entorpecen el paso en la actualidad. Asimismo, la intervención servirá para rehabilitar los firmes y pavimentos, además de adaptar toda la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada.

Reubicar el paso de peatones y reorganizar el aparcamiento

En cuanto a la reordenación del espacio público, el Concello tiene previsto reubicar el paso de peatones actual, reorganizar las plazas de estacionamiento y mejorar las superficies destinadas a los contenedores de basura, incluyendo también la renovación de la marquesina de la parada de autobús existente.

La obra no se limitará a la superficie, ya que se aprovechará para acometer una mejora profunda de las infraestructuras subterráneas. Esto incluye la renovación de las redes de aguas fecales y pluviales, la ejecución de un nuevo tramo de abastecimiento de agua en el margen derecho y la sustitución total de la red de alumbrado público en el margen izquierdo de la travesía.

Con la instalación de nuevo mobiliario urbano y una estética renovada, el Ayuntamiento pretende que esta zona de Oseiro siga el modelo de otras reformas integrales llevadas a cabo en el municipio.

El objetivo final es fomentar el uso y esparcimiento de los residentes en las nuevas superficies urbanizadas, garantizando al mismo tiempo un entorno mucho más seguro tanto para los vehículos que transitan desde Sabón como para los vecinos que se desplazan a pie por la travesía.

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Una vez que el pleno de este jueves dé luz verde a la partida presupuestaria, el Gobierno local podrá iniciar los trámites para sacar a concurso la ejecución de los trabajos.