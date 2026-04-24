Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela

El Concello de Betanzos ha concedido licencia a ASG Transport Coruña para instalar oficinas y garajes de camiones en el polígono de Piadela. El Ejecutivo municipal concedió el permiso en la Junta de Gobierno local celebrada el 20 de marzo tras el dictamen favorable de los técnicos municipales de Urbanismo.

Según detalla el expediente, la empresa se instalará en una parcela de suelo apto para urbanizar muy próxima a la estación de servicio Piadela II. El ámbito forma parte de una unidad de ejecución con proyecto de urbanización aprobado desde 2007.

El proyecto incluye la construcción de una nave y la habilitación de garaje para camiones y el presupuesto de ejecución estimado asciende a 236.627 euros. La empresa dispone de un plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo para iniciar los trabajos, que deberán estar finalizados en el plazo máximo de tres años.

'Parking' de seguridad para camiones

ASG Transport Coruña levantará su nave en las proximidades de un parking de seguridad para camiones que ha habilitado recientemente Aparcamientos del Noroeste, del grupo Alfoz, en la parcela que utilizaba Louzao para sus vehículos de segunda mano.

Nuevo 'parking' de camiones del polígono de Piadela. / LOC

El desembarco de esta empresa se produce en un buen momento para el polígono de Piadela, que ha registrado una importante reactivación en el último año. Según los datos facilitados por la inmobiliaria especializada en la venta y alquiler de naves industriales Ingestin Real Estate, se han vendido unas veinte parcelas de este parque empresarial, que tiene en Gadisa su buque insignia.

Entre los factores que han contribuido a este renacer, especialistas apuntan a la falta de suelo industrial disponible en el entorno de A Coruña y a las ubicación "estratégica" de Piadela, con acceso a la autovía A-6. Sus buenas conexiones son, precisamente, uno de los motivos que explican la importante presencia de empresas de transportes.

Ampliación de Panadería Toñito

El Concello de Betanzos autorizó también el pasado marzo a Artic Vault (Panadería Toñito) para la construcción de otra nave para ampliar la producción con otras cuatro líneas que se pondrán en marcha de forma progresiva. Las nuevas instalaciones dispondrán de una superficie total de 5.432 metros cuadrados repartidos en sótano, bajo y una planta.

Nueva planta frigorífica de Panadería Toñito en Piadela. / LOC

Esta nave se comunicará con otra actualmente en construcción dedicada a almacén frigorífico. El presupuesto de la obra asciende a 800.000 euros e incluye una partida para la conexión de las redes de servicios y para los accesos.

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El fundador de esta empresa, Antonio Ferro Insua, que ya tiene en previsión una tercera fase en su expansión, confirmaba recientemente a este diario la reactivación de este parque empresarial: "Está cogiendo empuje. Creo que ya está todo vendido y se van a hacer más cosas. Aquí, por la parte de atrás, por ejemplo, se va a hacer una fábrica artesana de helado", celebra el empresario.