Trece personas afectadas por un brote de sarna en una residencia de Oleiros

La sarna vuelve a emerger en Oleiros. El departamento territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña ha informado este viernes a primera hora de la aparición de doce casos en la residencia Emera de Sant Cruz, nueve residentes y tres trabajadores, a los que se ha sumado en las últimas horas una cuarta trabajadora, con lo que el número de contagios se eleva 13.

Según informan desde la Consellería, el inicio de los síntomas del primer caso fue el 9 abril. Una vez notificado el nuevo brote por parte de la residencia, el 14 abril, Sanidade puso en marcha el protocolo de actuación, que consiste en la pauta de un tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en plantas con casos.

La residencia oleirense ya había sufrido otros dos brotes de sarna similares el año pasado. El primero de ellos en febrero, entonces con cuatro personas afectadas. El otro, el pasado agosto, con dos. En verano también se produjo el cambio de gestión en la residencia, que hasta entonces operaba bajo la marca Clece Vitam, y que fue adquirida por la francesa Emera junto con otros activos del grupo en España.

Veinte trabajadores afectados en el Hospital de Conxo

En el Hospital de Conxo, en Santiago, hay al menos un paciente y una veintena de trabajadores afectados por un brote de sarna noruega y todo apunta a que "habrá más casos", ya que se trata de una patología muy contagiosa cuyo periodo de incubación va de las tres a las seis semanas.

La alerta sanitaria saltó después de que una persona mostrara síntomas compatibles con este tipo de infección tras ingresar por otro motivo. Una vez diagnosticado, el centro sanitario ha tomado todas las medidas pertinentes y tiene controlado el brote, del que estudian caso por caso haciendo chequeos a todos aquellos que habrían estado en contacto con el paciente cero.

Se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y de control de infecciones.

La sarna es una infección cutánea causada por el ácaro sarcoptes scabiei, transmisible principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 2 y 8 semanas.