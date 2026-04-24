Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoCambios en el tráfico por el acceso a la futura intermodalPrimer día sin aglomeraciones en Alvedro con el cierre de LavacollaLas víctimas de las carreteras: «Solo se aprende a vivir de nuevo»Miguel Pérez Fontán estrena el sillón de Nefrología en la Real Academia de Medicina y Cirugía de GaliciaLa pastelera que elabora tartas artesanales para ZaraH&M ficha en Inditex al gallego Diego TeijeiroLos dueños del Fu abrirán un buffet libre
instagramlinkedin

Trece personas afectadas por un brote de sarna en una residencia de Oleiros

La Consellería de Sanidade confirma trece contagios, nueve de ellos residentes, en la residencia Emera de Santa Cruz

Residencia Emera en Santa Cruz (Oleiros), donde se ha detectado el brote de sarna.

Residencia Emera en Santa Cruz (Oleiros), donde se ha detectado el brote de sarna. / Gus de la Paz

Pablo Barro

Oleiros

La sarna vuelve a emerger en Oleiros. El departamento territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña ha informado este viernes a primera hora de la aparición de doce casos en la residencia Emera de Sant Cruz, nueve residentes y tres trabajadores, a los que se ha sumado en las últimas horas una cuarta trabajadora, con lo que el número de contagios se eleva 13.

Según informan desde la Consellería, el inicio de los síntomas del primer caso fue el 9 abril. Una vez notificado el nuevo brote por parte de la residencia, el 14 abril, Sanidade puso en marcha el protocolo de actuación, que consiste en la pauta de un tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en plantas con casos.

La residencia oleirense ya había sufrido otros dos brotes de sarna similares el año pasado. El primero de ellos en febrero, entonces con cuatro personas afectadas. El otro, el pasado agosto, con dos. En verano también se produjo el cambio de gestión en la residencia, que hasta entonces operaba bajo la marca Clece Vitam, y que fue adquirida por la francesa Emera junto con otros activos del grupo en España.

Veinte trabajadores afectados en el Hospital de Conxo

En el Hospital de Conxo, en Santiago, hay al menos un paciente y una veintena de trabajadores afectados por un brote de sarna noruega y todo apunta a que "habrá más casos", ya que se trata de una patología muy contagiosa cuyo periodo de incubación va de las tres a las seis semanas.

La alerta sanitaria saltó después de que una persona mostrara síntomas compatibles con este tipo de infección tras ingresar por otro motivo. Una vez diagnosticado, el centro sanitario ha tomado todas las medidas pertinentes y tiene controlado el brote, del que estudian caso por caso haciendo chequeos a todos aquellos que habrían estado en contacto con el paciente cero.

Se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y de control de infecciones.

Noticias relacionadas y más

La sarna es una infección cutánea causada por el ácaro sarcoptes scabiei, transmisible principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 2 y 8 semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  2. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  3. El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
  4. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  5. El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
  6. La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
  7. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  8. Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña

Trece personas afectadas por un brote de sarna en una residencia de Oleiros

Trece personas afectadas por un brote de sarna en una residencia de Oleiros

El geriátrico de Rumbo derrota a la burocracia: luz verde definitiva tras ocho años de espera

El geriátrico de Rumbo derrota a la burocracia: luz verde definitiva tras ocho años de espera

Escolares de Vilasantar recaudan 600 euros para la Asociación Raíña Paraíso

Escolares de Vilasantar recaudan 600 euros para la Asociación Raíña Paraíso

Mejora en la avenida Sada y Contornos

Mejora en la avenida Sada y Contornos

Una pantalla de 26 pilotes de 30 metros para reparar el grave hundimiento de la carretera de Miño a Pontedeume

Una pantalla de 26 pilotes de 30 metros para reparar el grave hundimiento de la carretera de Miño a Pontedeume

La oposición carga contra el Concello de Oleiros por la supresión del pleno de abril

La oposición carga contra el Concello de Oleiros por la supresión del pleno de abril

No habrá pleno de abril en Oleiros: "Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido"

No habrá pleno de abril en Oleiros: "Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido"

El pazo de Mariñán despide a los participantes en las Residencias Artísticas 2026

El pazo de Mariñán despide a los participantes en las Residencias Artísticas 2026
Tracking Pixel Contents