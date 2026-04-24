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Doce personas afectadas por un brote de sarna en una residencia de Oleiros

La Consellería de Sanidade confirma doce contagios, nueve de ellos residentes, en la residencia Emera de Santa Cruz

Residencia Clece Vitam en Bastiagueiro

Residencia Clece Vitam en Bastiagueiro / LOC

Pablo Barro

Oleiros

La sarna vuelve a emerger en Oleiros. El departamento territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña ha informado este viernes de la aparición de doce casos en la residencia Emera de Sant Cruz. En esta ocasión se trata de nueve residentes y tres trabajadores, pero la residencia ya había sufrido un brote similar el año pasado, entonces con cuatro personas afectadas.

Según informan desde la Consellería, el inicio de los síntomas del primer caso fue el 9 abril. Una vez notificado el nuevo brote por parte de la residencia, el 14 abril, Sanidade puso en marcha el protocolo de actuación, que consiste en la pauta de un tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en plantas con casos.

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La sarna es una infección cutánea causada por el ácaro sarcoptes scabiei, transmisible principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 2 y 8 semanas.

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