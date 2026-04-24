Obras
Una pantalla de 26 pilotes de 30 metros para reparar el grave hundimiento de la carretera de Miño a Pontedeume
Un proyecto encargado por la Diputación plantea un proyecto de reparación que requiere una inversión de 1,2 millones de euros
La vía permanece cortada y la institución provincial y el Concello buscan una solución provisional de cara al verano
Un estudio geotécnico y topográfico encargado de urgencia por la Diputación cifra en 1,2 millones el arreglo de la carretera a pie de costa entre Miño y Pontedeume que sufrió un grave hundimiento el pasado marzo. El informe concluye que no se puede garantizar la seguridad de esta vía en su estado actual debido a los daños causados por el deslizamiento de la calzada y la inestabilidad del talud y estima que será preciso construir una pantalla paralela a la carretera y a la línea de costa formada por 26 pilotes de 1,50 metros de diámetro y 30 metros de longitud para transmitir las cargas del tráfico hasta un estrato más profundo.
La diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, visitó este viernes la zona afectada, a la altura de la playa de Lago, acompañada por el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, para evaluar sobre el terreno la situación actual de la vía. Durante la visita, los técnicos provinciales explicaron que el deslizamiento afectó de forma severa a la calzada, provocando grietas y daños importantes en el firme, lo que obligó a cortar el tráfico en este tramo. El movimiento de tierras llegó hasta la playa, con arrastre de materiales y fragmentos de hormigón, y afectó a una casa situada en la ladera, dejando en riesgo su estabilidad.
El talud tiene una altura aproximada de 30 a 32 metros desde la carretera a la playa, lo que dificulta la intervención. El análisis constató que la masa de terreno deslizada está formada por materiales heterogéneos de baja compactación y detectó también presencia de agua en el terreno, "un factor que puede agravar la inestabilidad de la ladera, especialmente en episodios de lluvia", explica la Diputación.
Solución provisional para el verano
"La prioridad absoluta de la Diputación es la seguridad de las personas", resaltó la diputada Mónica Rodríguez, que avanzó que la complejidad de la intervención obligará a buscar una solución provisional de cara al verano, época en la que se incrementan de forma notable los desplazamientos en el entorno de la playa Lago y en las comunicaciones entre MIño, Perbes y Pontedeume.
"Sabemos que esta carretera es importante para la movilidad de la zona, especialmente en los meses de verano. Por eso estamos trabajando con el Concello para buscar la mejor solución posible mientras no pueda reabrirse esta vía con total seguridad", avanzó la diputada.
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