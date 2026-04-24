Condenado un inquilino a pagar más de 8.600 euros por provocar un incendio con una sartén con aceite en Culleredo

Un despiste en la cocina le va a salir muy caro a un vecino de Vilaboa. La Sección 14 del Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado a un vecino de Culleredo a abonar 8.676 euros a la compañía de seguros Caser al ser considerado responsable de un incendio que dañó la vivienda en la que residía como inquilino.

Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2023, en una vivienda situada en el término municipal de Culleredo. Según recoge la sentencia, el fuego se originó cuando ardió el aceite de una sartén que el demandado estaba utilizando en ese momento para cocinar.

La aseguradora, que cubrió los daños a la propietaria del inmueble, reclamó posteriormente el dinero al inquilino al entender que el siniestro se debió a una negligencia. El demandado por su parte intentó evitar el pago alegando dos argumentos principales que el juez, que finalmente fueron desestimados por completo.

El inquilino sostenía que la reclamación había llegado un año fuera de plazo. Sin embargo, el juez aclara que, al tratarse de una relación de alquiler, el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que la demanda está dentro de la ley.

La póliza protege a la dueña, no al inquilino

El vecino también argumentó que, al estar la casa asegurada, la compañía debía hacerse cargo. En este sentido, la sentencia es tajante: la póliza protege a la dueña, no al inquilino. El hecho de que la propietaria tenga seguro no exime al inquilino de su responsabilidad por los daños que cause por culpa o negligencia, como se considera en este caso.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que cuando un incendio se produce bajo el control de quien posee la casa, se presume que es su responsabilidad a menos que demuestre que actuó con toda la diligencia posible. En este caso, el origen en una sartén con aceite no deja lugar a dudas sobre la falta de cuidado, tal y como esclarece el fallo.

Además del principal, el condenado deberá pagar los intereses legales acumulados desde enero de 2024 y las costas del proceso judicial. Contra esta sentencia todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

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La sentencia deja claro que, en el ámbito de los alquileres, la responsabilidad civil sigue recayendo sobre la persona que habita la vivienda, especialmente en siniestros domésticos. En este caso, el olvido de una sartén al fuego no solo ha traído consigo la pérdida de bienes materiales, sino que obliga ahora al vecino de Culleredo a asumir una importante carga económica que podría haberse evitado con la contratación de un seguro de responsabilidad civil específico para inquilinos.