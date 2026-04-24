Escolares de Vilasantar recaudan 600 euros para la Asociación Raíña Paraíso

La comunidad educativa del colegio de Présaras, en Vilasantar, celebró el Día do Libro con un mercado solidario para recaudar fondos para la Asociación Raíña Paraíso. La iniciativa permitió recaudar 600 euros mediante la venta de libros, marcapáginas, chapas, rosas y pulseras.

El centro celebra el éxito de este mercado solidario y apela a la importancia de estas iniciativas para "reforzar la colaboración entre la comunidad educativa y el tejido asociativo municipal".

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La Asociación Raía Paraíso realiza distintas actividades de desarrollo sostenible e inclusión social en el ámbito rural. Entre otras, cursos de empleo, programas de acompañamiento de personas mayores y migrantes o talleres de agricultura ecológica.