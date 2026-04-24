Solidaridad
Escolares de Vilasantar recaudan 600 euros para la Asociación Raíña Paraíso
Vilasantar
La comunidad educativa del colegio de Présaras, en Vilasantar, celebró el Día do Libro con un mercado solidario para recaudar fondos para la Asociación Raíña Paraíso. La iniciativa permitió recaudar 600 euros mediante la venta de libros, marcapáginas, chapas, rosas y pulseras.
El centro celebra el éxito de este mercado solidario y apela a la importancia de estas iniciativas para "reforzar la colaboración entre la comunidad educativa y el tejido asociativo municipal".
La Asociación Raía Paraíso realiza distintas actividades de desarrollo sostenible e inclusión social en el ámbito rural. Entre otras, cursos de empleo, programas de acompañamiento de personas mayores y migrantes o talleres de agricultura ecológica.
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña