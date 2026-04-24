La Fiscalía pide 9 años de prisión para un ganadero de Cerceda por intentar matar a tiros a su socio
La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá los días 27 y 29 de abril el juicio contra el acusado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá este lunes, día 27, y el miércoles, día 29, el juicio contra un vecino de Cerceda acusado de intentar matar a su socio. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el procesado, que carece de antecedentes penales, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas.
Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2024. Según el escrito de acusación, el hombre mantenía una relación tensa con su compañero en una explotación ganadera de Xesteda. Aquella jornada, llamó por teléfono a la víctima y comenzó a atemorizarla con expresiones como: "Asesino, payaso, fillo de puta, prepárate que te vou poñer como un colador".
Tras las amenazas, el acusado se dirigió a la granja armado con una pistola semiautomática de calibre 7,65 mm, para la cual no tenía licencia. Al llegar a las instalaciones, realizó un primer disparo al aire y apuntó directamente a su socio, el cual logró huir y refugiarse tras un muro de hormigón.
Lejos de deponer su actitud, el procesado persiguió al hombre y efectuó dos nuevos disparos desde una distancia de unos 29 metros, mientras le retaba a que asomara la cabeza para poder alcanzarle.
Aunque los proyectiles no impactaron en la víctima, el Ministerio Fiscal sostiene que esta sufrió una situación de "evidente temor y angustia". Por la gravedad de lo sucedido, el acusado permanece en situación de prisión provisional desde el 9 de septiembre de 2024.
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña