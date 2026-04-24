La Fiscalía pide 9 años de prisión para un ganadero de Cerceda por intentar matar a tiros a su socio

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá este lunes, día 27, y el miércoles, día 29, el juicio contra un vecino de Cerceda acusado de intentar matar a su socio. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el procesado, que carece de antecedentes penales, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas.

Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2024. Según el escrito de acusación, el hombre mantenía una relación tensa con su compañero en una explotación ganadera de Xesteda. Aquella jornada, llamó por teléfono a la víctima y comenzó a atemorizarla con expresiones como: "Asesino, payaso, fillo de puta, prepárate que te vou poñer como un colador".

Tras las amenazas, el acusado se dirigió a la granja armado con una pistola semiautomática de calibre 7,65 mm, para la cual no tenía licencia. Al llegar a las instalaciones, realizó un primer disparo al aire y apuntó directamente a su socio, el cual logró huir y refugiarse tras un muro de hormigón.

Lejos de deponer su actitud, el procesado persiguió al hombre y efectuó dos nuevos disparos desde una distancia de unos 29 metros, mientras le retaba a que asomara la cabeza para poder alcanzarle.

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Aunque los proyectiles no impactaron en la víctima, el Ministerio Fiscal sostiene que esta sufrió una situación de "evidente temor y angustia". Por la gravedad de lo sucedido, el acusado permanece en situación de prisión provisional desde el 9 de septiembre de 2024.