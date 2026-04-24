El geriátrico de Rumbo derrota a la burocracia: luz verde definitiva tras ocho años de espera

El proyecto de la residencia de mayores de Rumbo, en Culleredo, ha quemado su última etapa administrativa después de ocho años de espera. Tras la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para desarrollar un uso sanitario-asistencial y de turismo en este enclave en el pleno del pasado 30 de diciembre, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la resolución definitiva del Ayuntamiento y la normativa urbanística que regirá este complejo privado en la parroquia de Ledoño.

La publicación oficial confirma las dimensiones de una iniciativa que los promotores, la familia Naya, han defendido durante años, y que incluso llegó a los tribunales después de que el Concello de Culleredo les negase la construcción en suelo rústico en 2019. La Justicia, sin embargo, acabó dando la razón a los promotores y en 2022 el proyecto salió a información pública.

El documento definitivo establece ahora que la zona edificable ocupará algo más de 51.600 metros, y se cederán 762 metros cuadrados a la Diputación para la ampliación del vial provincial DP-3102.

Y, a pesar de que los ocho años de espera han obligado a reformular la financiación, los promotores mantienen su compromiso de sacar adelante una infraestructura que contará con capacidad para 450 usuarios y 250 trabajadores y que, por fin, ha logrado dejar atrás el laberinto administrativo en el que se encontraba.

Cinco nuevos módulos de 15.000 metros cuadrados

La ordenación pormenorizada aprobada detalla que el complejo sanitario se estructurará en torno a una vivienda comunitaria ya existente. Se crearán cinco nuevos módulos residenciales con una superficie total construida de casi 15.000 metros cuadrados.

El diseño ha sido proyectado para integrarse en el paisaje rural, con edificios que no superarán las dos plantas, con siete metros de altura, y que se distribuirán de forma aislada para minimizar el impacto visual sobre el entorno de la zona.

El proyecto previsto para ese desarrollo incluye la creación de un área sanitaria, otra geriátrica, una unidad de salud mental especializada en el tratamiento de pacientes con Alzhéimer y una gran zona de cohousing.

El plan también resuelve una de las demandas logísticas de la zona: la creación de una banda de aparcamientos exteriores y la reserva de espacio para una marquesina del autobús metropolitano, que facilitará el acceso al geriátrico sin interrumpir el flujo de tráfico hacia la tercera ronda.

Tras el fallo judicial a favor de los promotores en 2022, el Gobierno local de José Ramón Rioboo tramitó la aprobación definitiva que ahora entra en vigor.

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El proyecto, que nace de la necesidad de espacios para el cuidado y tratamiento de las personas mayores, queda ahora pendiente de la fase de ejecución, supeditada a los protocolos de vigilancia por su proximidad a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro y a la aplicación de un estricto Plan de Integración Paisajística.