Mejora en la avenida Sada y Contornos
El Concello de Sada finaliza los trabajos de pavimentación
Es un arreglo provisional hasta que se acometa una actuación integral
Sada
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