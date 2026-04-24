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Mejora en la avenida Sada y Contornos

El Concello de Sada finaliza los trabajos de pavimentación

Es un arreglo provisional hasta que se acometa una actuación integral

Avenida de Sada y Contornos con el nuevo pavimento.

Avenida de Sada y Contornos con el nuevo pavimento. / LOC

RAC

Sada

El Concello ha finalizado los trabajos de aglomerado en la avenida Sada y Contornos. En los próximos días procederá al pintado de la señalización horizontal, por lo que recomienda extremar las precauciones.

Se trata de un arreglo provisional hasta que se ejecute una actuación integral.

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