La oposición carga contra el Concello de Oleiros por la supresión del pleno de abril

Este mes de abril no habrá pleno ordinario en Oleiros. El alcalde, Ángel García Seoane, ha tomado esta decisión ante la falta de asuntos que incluir en el orden del día y también por ahorro. "Eu non vou facer un pleno para malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido", apuntó el regidor.

Tras conocer la noticia, los grupos de la oposición emitieron sus correspondientes comunicados en los que criticaban la medida. El Grupo Municipal Popular la considera una decisión "deliberada" para impedir el control democrático y silenciar a los grupos municipales que no forman parte del gobierno. "Especialmente quiere escapar al control del gasto de la faraónica obra del multiusos de Bastiagueiro que se ha convertido en un pozo sin fondo", apunta Loli Silva, su portavoz municipal.

Desde las filas socialistas, que habían anunciado ya algunas de las mociones que pensaban presentar, denuncian "el miedo de Alternativa a confrontar políticamente su gestión negligente y opaca". También critican que el Concello no dude en vulnerar la ley al no convocalo "para intentar tapar sus miserias".

El BNG también tenía preparados algunos asuntos para abordar en el pleno, previsto inicialmente para el jueves 30 de abril. La formación nacionalista advierte de que evitar su celebración "pode incluso rozar a vulneración de dereitos fundamentais dos concelleiros, como o dereito á participación política do artigo 23 da Constitución, xa que se lles impide exercer a súa función de control", apunta la formación nacionalista, que aprovecha para volver a urgir al Gobierno local a crear una Junta de Portavoces, "que sería a que debería ordenar os asuntos dos plenos e onde os grupos poidan chegar a acordos".

A vueltas con las dietas

El argumento del ahorro de dietas también fue duramente cuestionado por la oposición. El PP recordó que el Gobierno municipal "mantiene una estructura de gobierno compuesta por doce concejales con dedicación exclusiva y siete asesores, cuyos costes mensuales por cabeza multiplican por tres el gasto conjunto que representan los 8 concejales de la oposición", aclaró Silva.

En la misma línea se pronuncia el PSOE, que apunta que "el grupo de Gobierno y sus asesores contratados a dedo nos cuestan a los vecinos 934.128 euros al año, un 2% del presupuesto municipal". Por eso sugieren a Alternativa dos Veciños que acepten su "propuesta reiterada" y reduzcan a la mitad las dedicaciones de sus concejales y asesores.

Más imaginativa es la propuesta del BNG. "Se o obstáculo o gasto de dietas, que non se actualizan en décadas, o voceiro do BNG renuncia á súa e solicita o ingreso solidario na conta municipal aberta a favor da nación irmá de Cuba", avanza la formación.