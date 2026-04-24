El pazo de Mariñán despide a los participantes en las Residencias Artísticas 2026

Las residencias artísticas Mariñán 2026 se han despedido este viernes del pazo en Bergondo, que ha acogido desde el pasado 13 de abril los procesos de creación de los quince participantes en esta convocatoria. “Estar rodeado personas procedentes de distintas disciplinas” y “trabajar sin presión”, son dos de los aspectos más valorados por los creadores, que compartieron su experiencia y el desarrollo creativo de sus proyectos durante el acto de despedida celebrado en el Pazo de Mariñán en el que también participó la diputada provincial de Cultura, Natividad González.

En la modalidad de música, han participado O Xoán Faiado (Xoán Fórneas), Gallaecia Ensemble Barroco (María José Pámpano López, Mario Braña Gómez, Elena Vázquez Ledo, Saúl Puga Amoedo, Roberto Alonso Álvarez e Marta López Fernández), Tránsito (Daniel Pardo Maroño e Carlos Guerrero Bullejos) y PAVA (Lucía Aldao, Diego Delgado, Pablo Silva e David Santos).

Actuación de la poeta y compositora Lucía Aldao, una de las participantes en las residencias del Pazo de Mariñán. / LOC

La residencia de literatura reunió a Javier Humberto Rodríguez Alonso, con el proyecto ‘Nunca morreramos tan xuntos’, y Petra Iglesias gallego, con ‘Disforia:unha mancha de pel allea’, mientras que en la residencia de pensamiento desarrollaron sus propuestas Cristina Rodríguez Barrado, con ‘PIM PAM PUM: un Entroido!’, y Carlos Fernández López, con ‘Curvas y pregos. Escuma ou Crinas’.

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El área de creación de contenidos socioculturales en redes sociales contó con los proyectos ‘CienciA: catro pioneiras galegas’, de Yeray Folgar Cameán; ‘Cultura ao descuberto’, de Candela Lola Battiato Miñones; ‘carlotaghatos’, de Carlota Casal Ramos; ‘Séculos Escuros’, de Laura Villar Loureiro; y ‘Adochinto’, de Leticia Mayán Rodríguez.