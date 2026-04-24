Presentación del libro de Antón Fontao "Uno más, nada menos", un diario sobre la discapacidad

La biblioteca municipal de Durán Loriga, en A Coruña, acogerá hoy a las 19.00 la presentación de Antón. Uno más, nada menos. Diario de una resistencia ignorada. El libro reúne los textos escritos por el sadense Antón Fontao Saavedra desde los 14 años hasta que cumple la mayoría de edad. Se trata de una obra autoeditada con la que Antón y su familia quieren poner en el foco el "aislamiento y la invisibilidad" a las que se somete en ocasiones al alumnado con discapacidad.

A través de sus páginas, el lector acompaña a Antón en sus años de soledad durante la etapa de enseñanza obligatoria: "Sus textos son catárquicos y muchos suenan a gritos ahogados por el dolor de no ser reconocido y ni siquiera visto", apunta la familia en un comunicado en el que expresa su deseo en que el testimonio de Antón contribuya a abrir una reflexión sobre el aislamiento que viven muchos alumnos con discapacidad y que supone "una forma de maltrato".