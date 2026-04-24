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El PSdeG insta a la Xunta a reponer las frecuencias de bus entre Betanzos y A Coruña

Silvia Longueira.

Silvia Longueira. / XOAN ALVAREZ

RAC

Betanzos

La diputada socialista Silvia Longueira insta a la Xunta a reponer "de modo inmediato" la frecuencia de autobús en la línea Betanzos-Coruña en los tramos de mayor uso, especialmente en los desplazamientos a los puestos de trabajo y de vuelta entre ambas ciudades.

El PSdeG critica la "ineficacia y mala gestión" del Gobierno gallego. Denuncia que Betanzos sufre "cambios constantes" en las frecuencias de bus, "desde modificaciones de última hora hasta demoras superiores a los 20 minutos", a lo que se suman los buses abarrotados que dejan en tierra a "un buen número de pasajeros". "Este tipo de incidentes se producen con una frecuencia inusitada, en modo de escalada sin freno, especialmente en las horas punta", critica Longueira.

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