Un sadense se enfrenta a seis años de cárcel por agredir a su expareja y quebrantar una orden de alejamiento
La Fiscalía pide seis años y nueve meses de prisión para un vecino de Sada con antecedentes por maltrato y amenazas por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su expareja.
Según la denuncia del Ministerio público, el acusado, que ya había sido condenado por agredir a la víctima, acudió el 20 de septiembre de 2025 al domicilio de su expareja, a la que protegía una orden de alejamiento, y se encaró con ella en el salón de la casa. En el curso de la discusión, agredió a la mujer "agarrándola del pelo y propinándole golpes en la boca, en el pecho y en la pierna".
La víctima sufrió traumatismos superficiales en múltiples partes del cuerpo y le quedó como secuela la pérdida de un incisivo, por lo que la Fiscalía le imputa un delito de lesiones graves sobre la mujer que ocasiona deformidad y otro de quebrantamiento de condena.
El juicio se celebrará el martes 28 en la Audiencia Provincial.
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