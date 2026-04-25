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Betanzos llega a un principio de acuerdo para adjudicar el hotel San Roque a una nueva empresa y poner fin a décadas de irregularidades

La compañía, cuyo nombre evita desvelar, asumiría la gestión del hotel, el restaurante y el parking

El traspaso de la concesión debe ser refrendado por los técnicos municipales

FACHADA DEL HOTEL SAN ROQUE, EN EL CONCELLO DE BETANZOS.

FACHADA DEL HOTEL SAN ROQUE, EN EL CONCELLO DE BETANZOS. / VICTOR ECHAVE

Antares Pérez

Betanzos

El Concello de Betanzos ha llegado a un principio de acuerdo con una empresa para que tome las riendas de la concesión del complejo San Roque, que suma décadas en situación irregular y que está inmerso en un juicio por por supuestos impagos, subarriendo inconsentido e incumplimientos contractuales.

El Gobierno local reveló hoy que mantiene desde hace meses conversaciones con esta nueva compañía, cuyo nombre se niega a desvelar, para "dar solución a la situación de inestabilidad y otros problemas jurídicos y económicos que este complejo arrastra desde hace varios lustros".

Tras alcanzar este principio de acuerdo entre la concesionaria y la empresa interesada en las instalaciones, el Gobierno local ha reunido a los grupos de la oposición para informarles en detalle de unas negociaciones con las que aspira a “dar un nuevo impulso al complejo”. El Ejecutivo subraya que los acuerdos no se limitan al hotel, sino que abarcan otros servicios cerrados actualmente o que ni siquiera llegaron abrir, en concreto el restaurante (Museo-degustación) y el parking subterráneo que nunca se utilizó.

María Barral explicó que esta nueva empresa "está en condiciones de asumir la gestión del complejo y lo que ello acarrea en cuanto a situación económica y a aspectos de legalización y puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo". Esa propuesta deberá ahora contar con los informes municipales definitivos para elevarla a aprobación plenaria y dar conformidad o no a este nuevo proyecto, explica el Ejecutivo en un comunicado.

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"Se trata de un paso importante para desbloquear una situación que no fue la más adecuada en estos últimos años”, afirma la regidora, que apunta a la mejora que supondrá "poder contar con todos los servicios del complejo, incluyendo el aparcamiento subterráneo, en una ciudad que tiene una importante demanda de plazas hoteleras y con un crecimiento turístico que es palpable y visible". "Es sumamente importante para Betanzos. Ahora, en principio, se dan las circunstancias adecuadas para revertir un problema que este Concello tenía desde hace años”, concluye.

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