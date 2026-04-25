Entrega de los premios Sementes de Igualdade en Curtis
El Concello distingue al director de la cárcel de Teixeiro, José Ángel Vázquez, y a la jueza de Betanzos Ana Rodríguez Piorno
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, y la directora de Igualdade de la Xunta, María Quintela, entregaron este sábado los premios de la primera edición de Sementes de Igualdade.
Los galardones recayeron en el director del centro penitenciario de Teixeiro, José Ángel Vázquez Yáñez, y la jueza de Betanzos Ana Rodríguez Piorno.
El Concello destaca el "impulso a la perspectiva de género en el ámbito penitenciario" por parte de José Ángel Vázquez y, entre otros méritos, apunta a la creación del módulo mixto Nelson Mandela, la apertura de una sala de lactancia para trabajadores e internas y la puesta en marcha del programa Ser muller.
EL jurado apunta a la "humanidad y sensibilidad" de la jueza Ana Rodríguez Piorno y valora "la implantación de un método de declaración para víctimas de violencia de género que minimiza la exposición y el impacto emocional, transformando el espacio judicial en un lugar más humano y protector".
El acto concluyó con un agradecimiento especial al personal del Centro de Información á Muller (CIM) de Curtis y del área de Benestar social, "cuyo trabajo diario posiciona a Curtis como un referente de igualdad no solo en Galicia, sino en toda España".
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
- La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
- Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
- Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela