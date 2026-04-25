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Festas dos Maiores en Abegondo y Miño

Asistentes al Xantar de Miño.

Asistentes al Xantar de Miño. / LOC

RAC

Miño

Miño y Abegondo celebraron este sábado sus Festas dos Maiores. En el municipio abegondés, la Festa da Terceira Idade coincidió con la celebración del patrón, San Marcos, y congregó a más de medio millar de vecinos. La comida se celebró en el restaurante El Pantano. El alcalde, José Antonio Santiso, dio la bienvenida a los comensales y felicitó especialmente a los más veteranos. La fiesta estuvo amenizada por las actuaciones de Carlos Manteiga y Melchor.

El alcalde de Abegondo con asistentes a la Festa da Terceira Idade.

El alcalde de Abegondo con asistentes a la Festa da Terceira Idade. / LOC

En Miño la fiesta reunió a los mayores de 55 años del municipio en el pabellón Juan Tenreiro. Los asistentes disfrutaron de un menú compuesto por aperitivos, salpicón, jarrete y postre. La celebración culminó con un baile.

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