Arteixo recibe 1,8 millones del Ministerio de Ciencia para revolucionar su gestión municipal con IA

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido al Concello de Arteixo una subvención de 1,8 millones de euros destinada al desarrollo de proyectos de vanguardia basados en Inteligencia Artificial (IA). Esta financiación, que procede de los Fondos Feder de la Unión Europea, cubrirá el 60% de una inversión total de tres millones de euros. Y el Concello avanza que ya trabaja para obtener el 40% restante (1,2 millones) de forma externa.

La ayuda se ingresará por adelantado, permitiendo al Ejecutivo local iniciar la redacción de los proyectos concretos bajo el nombre de Arteixía. Este ambicioso ecosistema digital nace del trabajo realizado por Arteixo en la Red Innpulso, un foro de 112 Ayuntamientos españoles volcados en la innovación.

Arteixía: el "cerebro" digital de la movilidad

El eje central de esta iniciativa es la creación de una plataforma de IA municipal capaz de centralizar y procesar datos de múltiples fuentes: desde sensores a pie de calle y bases de datos municipales hasta redes sociales o plataformas de Smart City. El objetivo es generar lo que los técnicos denominan "inteligencia accionable", es decir, información que permita tomar decisiones automáticas y predictivas.

En el ámbito de la movilidad, el sistema testará y mejorará el uso de las líneas de transporte municipal y autonómico, el servicio público de bicicletas y la utilización de las principales vías de comunicación del Concello. La plataforma podrá predecir flujos de tráfico y comportamientos, permitiendo una "planificación estratégica" que se adapte a las necesidades del tráfico en tiempo real.

Más allá de los desplazamientos, Arteixía busca optimizar los servicios internos del Ayuntamiento. La integración de la IA permitirá agilizar los procesos de trabajo de la administración pública, eliminando cuellos de botella y automatizando tareas para ofrecer una respuesta más rápida al ciudadano. Asimismo, el proyecto incluye potenciar la oferta turística y de ocio del municipio mediante el análisis de datos que permitan personalizar y mejorar la experiencia de los visitantes.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ha destacado la relevancia de este hito para el futuro de la localidad. "Es fundamental que Arteixo siga avanzando en herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar los servicios públicos”, señaló el regidor, subrayando que la implementación de esta solución generará beneficios directos tanto para los vecinos como para el tejido empresarial.