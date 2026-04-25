La moda irrumpe en Santa Cristina de la mano de Ocho Store

La localidad oleirense de Santa Cristina está inmersa en una profunda renovación que no solo afecta a su avenida principal, a punto de cambiar de manos de la Diputación al Concello, sino que también se hace extensible a sus negocios y al perfil de visitantes.

Con la reforma de la avenida, la hostelería de la zona se ha transformado. Las discotecas que antes marcaban la actividad de la localidad esperan en muchos casos por un futuro mejor. Algunos de sus bajos ya han sido ocupados por restaurantes con una oferta de lo más diverso, pero a la arteria principal le faltaba un punto más de estilo. Ocho Store, con su propietaria Iria Pereira al frente, ha llegado para cubrir ese hueco con un comercio de moda y decoración.

Iria montó su propia marca hace dos años. Se instaló en Kivifit, otro negocio de la zona, para darse a conocer. Esta exempleada de Inditex aplicaba sus estudios de diseño y moda para elaborar sus propias colecciones, que anunciaba a sus seguidores a través de Instagram. Después decidió trabajar por libre, en un bajo que no estaba abierto al público y en el que atendía con cita programada. Desde el 28 de marzo ocupa el local del número 28 de la avenida. "El ocho marca mi vida, por eso la llamé así", explica su propietaria.

En su tienda combinan moda y decoración. "Mi otra pasión es el interiorismo y aposté por el aunque sabía que me metía en un fregao más grande", reconoce. Ya cuenta con una decena de clientas fijas. "La tienda gusta y la gente comenta que hacía falta algo así".

Las prendas que comercializa, explica, "están pensadas para que todas las mujeres podamos vestir igual, podamos ser bonitas sin importar la talla". Junto a las prendas de vestir, en Ocho Store se pueden encontrar joyas, muebles, velas, loza y todo tipo de textiles (cojines, mantas, fundas nórdicas,...). Además, Iria ofrece sus servicios como personal shopper y asesora de interiorismo.

Tiene claro que es lo que le gustaría que fuese su negocio. “Quiero que sea la casa de todas, no solo la tienda donde se vende. Si consigo eso, yo soy feliz”, afirma. Ahora está negociando con el Concello el horario de apertura. “Mi idea es ser un poco Sanxenxo y abrir de 12.00 a 21.00 horas”.