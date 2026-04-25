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El PSOE denuncia el mal estado de dos paseos fluviales de Arteixo y pide medidas

El portavoz socialista, Martín Seco, calificó la situación de «insostenible» y alertó de problemas como pavimento roto, carril bici impracticable, barandillas y mobiliario degradado

Estado de los paseos fluviales de Arteixo

Estado de los paseos fluviales de Arteixo / LOC

RAC

Arteixo

El Grupo Municipal Socialista de Arteixo denunció en el último pleno el deterioro de los paseos del río Bolaños y del Rego da Bidueira, y exigió al Gobierno local una intervención urgente para garantizar la seguridad y recuperar estos espacios naturales.

El portavoz socialista, Martín Seco, calificó la situación de «insostenible» y alertó de problemas como pavimento roto, carril bici impracticable, barandillas y mobiliario degradado, además de acumulación de basura en los cauces fluviales.

El PSOE reclama una rehabilitación integral del paseo del río Bolaños, un plan de conservación para la Bidueira y la limpieza inmediata de plásticos, residuos y elementos obstructores en los ríos. Los socialistas acusan al Gobierno local del PP de «mirar para otro lado» ante las quejas vecinales y advierten de que seguirán fiscalizando el estado de estos espacios.

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Los socialistas subrayan que estos paseos son zonas muy utilizadas por los vecinos para caminar, hacer deporte y desplazarse a pie, por lo que consideran imprescindible pasar de actuaciones puntuales a una gestión continuada del mantenimiento. «Arteixo no puede dar la espalda a sus ríos», defienden.

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