Sada lleva a pleno este mes un presupuesto de 17 millones sin los apoyos garantizados

El Gobierno local de Sada someterá este mes a debate el presupuesto de 2026, que asciende a 17 millones. El proyecto contable, probablemente el último del mandato, recala en pleno sin los apoyos garantizados para aprobarlos y tras permanecer más de un año con los presupuestos prorrogados. En un comunicado, el Ejecutivo de Sadamaioría defiende que se trata de unas cuentas "centradas en las personas y en el fortalecimiento de lo público" y que "refuerzan la atención a las personas y los colectivos más vulnerables".

El gasto corriente asciende a 8,4 millones, las inversiones a 2,5 y las operaciones de capital, a 2,6 millones. Las principales obras previstas son la reapertura del último tramo del río Maior, actuación a la que reserva 487.500 euros en una primera anualidad y, la rehabilitación de la capilla de San Roque (225.000 euros), la reforma de la Casa do Pobo de Meirás (65.000 euros). El presupuesto recoge también partidas para el arreglo de caminos (165.000), para la mejora del saneamiento (55.000) y de la red de agua (65.000). A las obras se suman partidas para adquisición de nueva maquinaria y medios para la brigada de Obras y Emerxencias.

El Gobierno local destaca el incremento de los fondos para políticas sociales, que absorben 3 millones de euros. Una de las partidas más cuantiosas es la destinada al servicio de ayuda en el hogar, 1,2 millones para dependencia y 225.000 euros para atención básica. Las cuentas incluyen también 650.000 euros para el contrato de la escuela infantil y 224.364 euros para las expropiaciones que permitan ampliar el colegio Sada y Contornos. "As contas demostran con cifras o compromiso cun modelo de Sada máis xusto, máis moderno e mellor preparado para o futuro", defiende el alcalde, Benito Portela.

Ronda de negociaciones en las últimas semanas

El Ejecutivo presentó ya el presupuesto en comisión informativa, pero el resto de fuerzas se reservaron el voto. Sadamaioría dispone de 7 concejales de una corporación de 21 por lo que precisará de apoyos para su aprobación. El BNG, único partido que apoyó su investidura y formación más afín al Gobierno local, solo dispone de un edil, por lo que Sadamaioría precisará también del apoyo de otra fuerza, o el PSOE, con un edil, o el PP, con tres; UPSA, con cuatro, o el concejal no adscrito.

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Sadamaioría ha mantenido encuentros con varios de los grupos para intentar recabar sus apoyos, aunque es probable que el resultado de estas negociaciones no se sepa hasta el pleno.