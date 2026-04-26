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Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un trastero en Culleredo

Trabajaron durante cuatro horas para sofocar el fuego, que generó una gran acumulación de humo

Intervención de los bomberos de Oleiros en un trastero en Culleredo.

Intervención de los bomberos de Oleiros en un trastero en Culleredo. / LOC

RAC

Los bomberos de Oleiros intervinieron en la tarde de este sábado en un incendio declarado en el trastero de una vivienda de Culleredo. Alertados por el parque comarcal de Arteixo, acudieron al lugar para sofocar el fuego originado en el trastero sobre las 20.00 horas.

Las labores de extinción se prolongaron hasta las 00.00 horas y, según detallan, fue “muy laborioso” debido a la acumulación de grandes cantidades de humo en el interior de la instalación.

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Los bomberos de Oleiros extinguen un incendio en un contenedor en Santa Cristina. / LOC

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