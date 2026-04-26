Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un trastero en Culleredo
Trabajaron durante cuatro horas para sofocar el fuego, que generó una gran acumulación de humo
Los bomberos de Oleiros intervinieron en la tarde de este sábado en un incendio declarado en el trastero de una vivienda de Culleredo. Alertados por el parque comarcal de Arteixo, acudieron al lugar para sofocar el fuego originado en el trastero sobre las 20.00 horas.
Las labores de extinción se prolongaron hasta las 00.00 horas y, según detallan, fue “muy laborioso” debido a la acumulación de grandes cantidades de humo en el interior de la instalación.
También de madrugada, a las 5.00 horas de este domingo, los bomberos de Oleiros se trasladaron por un aviso en Santa Cristina al arder un contenedor.
- Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion | Barcia entra en el once titular
- Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
- No habrá pleno de abril en Oleiros: 'Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido
- Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion
- Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela
- La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional