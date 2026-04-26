Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL: O Deportivo da CoruñaSubida salarial récord en los convenios de A CoruñaRadiografía del barrio de Santa MargaritaEl desmontaje del puerto petrolero de Repsol, para 2027La crónica del Burgos 1 - 1 DeportivoUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEl alga asiática que invade Galicia
instagramlinkedin

Buses gratis en Vilasantar para que las vecinas acudan al cribado de cáncer de mama en A Coruña

Análisis de una mamografía.

Análisis de una mamografía. / Casteleiro

RAC

Vilasantar

La Xunta envió este sábado SMS para informar a las vecinas de Vilasantar de que sus pruebas, dentro del programa de cribado de cáncer de mama, serán el 14 y 15 de mayo en el Abente y Lago de A Coruña. Para facilitar los desplazamientos, el Gobierno gallego ofrecerá buses gratuitos con dos horarios de salida.

Las citadas a las 09.00 horas podrán coger el bus en Présaras, delante de la Panadería Ferecho, a las 08.00 horas, o, cinco minutos después, delante del Concello, de Vilasantar. A las 08.15 horas parará en el bar Ventureira del cruce de Sesmonde. Para las citadas de las 12.45 horas en adelante se ofrecen las mismas paradas, pero a las 11.30, 11.35 y 11.40 horas, respectivamente. El programa de cribado se dirige a mujeres de 50 a 74 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  2. Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion | Barcia entra en el once titular
  3. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  4. Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
  5. Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
  6. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  7. No habrá pleno de abril en Oleiros: 'Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido
  8. Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion

Buses gratis en Vilasantar para que las vecinas acudan al cribado de cáncer de mama en A Coruña

Buses gratis en Vilasantar para que las vecinas acudan al cribado de cáncer de mama en A Coruña

La plataforma en contra de la planta de biogás de A Laracha alza la voz: "Non queremos vivir a carón deste monstro"

La plataforma en contra de la planta de biogás de A Laracha alza la voz: "Non queremos vivir a carón deste monstro"

Récord de participantes en la Travesía do Xalo, en Culleredo: casi 900 personas se unen a las carreras y caminatas

Récord de participantes en la Travesía do Xalo, en Culleredo: casi 900 personas se unen a las carreras y caminatas

Culleredo reforzará la vigilancia policial en el aeropuerto de Alvedro para hacer cumplir los turnos de taxi

Culleredo reforzará la vigilancia policial en el aeropuerto de Alvedro para hacer cumplir los turnos de taxi

La comunidad migrante de Culleredo ansía una oportunidad: "Solo quiero poder trabajar y cotizar para labrarme un futuro mejor"

Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un trastero en Culleredo

Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un trastero en Culleredo

La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: "Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra"

Lleno en la presentación del libro de Antón Fontao "Uno más, nada menos"

Tracking Pixel Contents