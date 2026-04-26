Buses gratis en Vilasantar para que las vecinas acudan al cribado de cáncer de mama en A Coruña

La Xunta envió este sábado SMS para informar a las vecinas de Vilasantar de que sus pruebas, dentro del programa de cribado de cáncer de mama, serán el 14 y 15 de mayo en el Abente y Lago de A Coruña. Para facilitar los desplazamientos, el Gobierno gallego ofrecerá buses gratuitos con dos horarios de salida.

Las citadas a las 09.00 horas podrán coger el bus en Présaras, delante de la Panadería Ferecho, a las 08.00 horas, o, cinco minutos después, delante del Concello, de Vilasantar. A las 08.15 horas parará en el bar Ventureira del cruce de Sesmonde. Para las citadas de las 12.45 horas en adelante se ofrecen las mismas paradas, pero a las 11.30, 11.35 y 11.40 horas, respectivamente. El programa de cribado se dirige a mujeres de 50 a 74 años.