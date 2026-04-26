Culleredo reforzará la vigilancia policial en el aeropuerto de Alvedro para hacer cumplir los turnos de taxi

El aeropuerto de Alvedro contará con un dispositivo especial de la Policía Local de Culleredo a partir de este lunes, 27 de abril. Los agentes tienen una orden clara del Concello: garantizar el cumplimiento estricto del sistema de turnos del taxi. Esta intervención surge tras detectar el Ayuntamiento que, durante los primeros días de la nueva operativa del aeródromo por el cierre del aeropuerto de Santiago por obras, se han producido incorporaciones de vehículos desde la bolsa de refuerzo, compuesta por taxistas de A Coruña, que no respetan el convenio vigente.

El objetivo de la medida es corregir las prácticas irregulares en la bolsa de refuerzo. El Concello recuerda que la normativa es nítida: los taxis deben incorporarse a la parada en grupos de un máximo de tres vehículos y solo cuando la parada principal se quede vacía.

El Gobierno local ha advertido de que no se permitirán "interpretaciones distintas" ni una sustitución continua de vehículos uno a uno. La Policía se encargará de recordar a los profesionales que las salidas deben ser siempre en bloque para mantener de forma equilibrada tres taxis en espera procedentes de la bolsa, asegurando así un funcionamiento ordenado que no perjudique ni a los trabajadores ni a los usuarios.

El bus: otro servicio afectado

Más allá del conflicto con el taxi, el despliegue policial de seguimiento realizado esta semana ha servido para identificar otros puntos críticos en la movilidad del aeropuerto. Los informes de los agentes han constatado "carencias relevantes" en el servicio de bus metropolitano, cuya operativa actual no cubre las necesidades de los viajeros que aterrizan en la terminal coruñesa.

El Ayuntamiento ha puesto el foco sobre la señalización exterior. La Policía Local sostiene que es necesaria una mejor ordenación de los paneles y marcas viales en el entorno de la terminal para facilitar la movilidad y, sobre todo, aumentar la seguridad de los peatones y conductores que transitan por los viales de Alvedro.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo local de Culleredo reitera que el fin último de estas medidas es garantizar un servicio público de calidad. Por ello, el control que comienza este lunes no será una acción aislada, sino parte de un seguimiento constante para asegurar que el engranaje del transporte en el principal aeródromo de la comarca funcione sin fisuras, instando también a las administraciones competentes a solucionar los problemas detectados en las líneas de autobús.