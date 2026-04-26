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Récord de participantes en la Travesía do Xalo, en Culleredo: casi 900 personas se unen a las carreras y caminatas

Las pruebas empezaron a las 10.00 horas de este sábado e incluyeron carrera larga, carrera corta, caminata y categorías infantiles

Algunos de los premiados en la prueba de este sábado.

Algunos de los premiados en la prueba de este sábado. / Aigi Boga / Miguel Lamas

RAC

Culleredo

La XV edición de la Travesía do Xalo, que se celebró este sábado, reunió en Castelo a más de 1.000 personas entre participantes, visitantes y voluntariado, la "mayor participación de su historia, según el Concello de Culleredo. Cerca de 900 personas se inscribieron en las pruebas deportivas, que empezaron a las 10.00 horas en sus diferentes modalidades: carrera larga (19,5 km), la carrera corta (9,9 km), la andaina (9,5 km) y las categorías infantiles.

En la carrera larga, tras 19,5 kilómetros y 2.729 metros de desnivel, la victoria correspondió a Pauline Jacob, con un tiempo de 2:27:48, seguida de María Esther Barreira (2:29:33) y Alejandra Seoane (2:43:37). En la disciplina masculina el triunfo fue para Miguel Vázquez (1:53:02), seguido de Rubén Gómez (1:53:51) y de Marcos Naya (1:58:35). La prueba corta tenía un recorrido de 9,9 km y un desnivel acumulado de 820 metros. En ella el ganador fue Andrés Flórez con un tiempo de 0:54:22, seguido de Adrián Mosteiro, con un tiempo de 0:55:05, y de Luis López-Riobo, con un tiempo de 01:00:03. En la prueba femenina Susana Capelán se llevó el triunfo con un tiempo de 1:22:20, seguida de María Souto (1:22:55) y de Silvia Andrea Kukla (1:23:43).

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La Taberna de Castelo (Casa Rodríguez) funcionó durante toda la jornada como punto de encuentro para participantes, vecinos y público, y se pudo disfrutar de la exposición Quince anos no monte, que hace un recorrido por la historia de la prueba. Además de la entrega de premios, hubo una churrascada popular y una tarde de conciertos. El Ayuntamiento alabó "el gran papel de la organización y de los vecinos de Castelo, claves en el desarrollo de esta prueba deportiva". Según indica, "han convertido el Monte Xalo en un espacio de encuentro alrededor del deporte, el territorio y la convivencia".

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