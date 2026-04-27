Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado

Arteixo ha dado hoy un nuevo paso para cerrar una de las deudas históricas más prolongadas de su administración local. Veintiséis años después de que se iniciaran los primeros intentos fallidos por renovar el mapa urbanístico del municipio, el Ayuntamiento ha confirmado que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ya ha superado su fase estrictamente interna, por lo que ya está siendo examinado por la Xunta y el Estado, concretamente por Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, Aguas de Galicia, Infraestructuras, Montes, Medio Rural y la Subdelegación del Gobierno.

Durante una comisión de seguimiento celebrada este lunes, en la que participaron todos los grupos políticos municipales, los técnicos del departamento de Urbanismo dieron cuenta del estado actual de los trabajos que acomete la empresa adjudicataria, Monteoliva Arquitectura. Los técnicos indicaron que el Concello ya ha realizado las peticiones oficiales de informes a los organismos que, por ley, deben validar el plan antes de su aprobación inicial.

La parálisis urbanística de Arteixo se remonta al año 2000. Tras el fracaso de la adjudicación original a finales de los años 90 y la posterior ruptura con la UTE Arnaiz Consultores-Tinsa en 2015 —que derivó en un conflicto legal que no se resolvió hasta 2021—, el actual Ejecutivo local de Carlos Calvelo, que a su llegada a la alcaldía fijó la redacción del plan general como prioridad, aunque no logró reativar el proceso hasta noviembre de 2024, cuando formalizó la firma del contrato con Monteoliva Arquitectura por un importe de 750.000 euros.

La empresa redactora ha tenido la capacidad de aprovechar parte del material técnico generado en etapas previas, lo que ha permitido que, apenas un año y medio después del arranque formal de los trabajos, el documento esté ya en los despachos de los organismos sectoriales para su fiscalización, tal y como ha anunciado este lunes el Ejecutivo local.

Industria, accesibilidad y catálogo patrimonial

El plan pondrá especial énfasis en consolidar la posición estratégica de Arteixo dentro de los corredores logísticos de la provincia, indica el Concello. El reto es ordenar el crecimiento de tres gigantes industriales como son el polígono de Sabón, con más de 100 empresas en activo y 7.500 trabajadores, el parque empresarial de Morás y el puerto exterior de Punta Langosteira.

El objetivo del Ayuntamiento es que el plan no solo mantenga el tejido industrial existente, sino que lo potencie mediante la mejora de la accesibilidad y el refuerzo de infraestructuras energéticas y de servicios. La conexión con la autopista AG-55 y la A-6 se sitúa como el eje vertebrador de este crecimiento industrial-terciario que el plan pretende consolidar de forma definitiva.

El equipo redactor también tiene la tarea de actualizar el catálogo de patrimonio cultural, que incluye yacimientos castreños y arquitectura civil y religiosa que a día de hoy carece de una protección actualizada. En el ámbito ambiental, el plan debe armonizar el desarrollo económico con la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, integrando las llamadas "infraestructuras verdes".

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Finalmente, el plan aborda la realidad social de sus vecinos. Con cuatro núcleos urbanos consolidados —Meicende, Pastoriza, Vilarrodís y el propio núcleo de Arteixo—, el PGOM busca modernizar estos tejidos y, al mismo tiempo, fijar población en un rural que ha crecido de forma dispersa durante décadas. La vivienda, según el Ejecutivo local, será el eje central para cohesionar el territorio, buscando que el crecimiento sea, en palabras de los técnicos, "lógico y orgánico", alejándose de la improvisación que ha reinado en el municipio debido a la falta de un plan actualizado desde hace un cuarto de siglo.