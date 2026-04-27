Las obras del paseo marítimo de Culleredo llegan al entorno del puente de O Burgo

La renovación del borde litoral de la ría de O Burgo prosigue en Culleredo con el inicio de las obras del paseo marítimo en el tramo más próximo al puente de O Burgo, que se unirá al otro extremo, que parte desde Fonteculler, en obras desde febrero.

Los trabajos, que ejecuta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consistirán en la renovación del pavimento, la demolición de la actual balaustrada y la instalación de un nuevo sistema de iluminación. Como consecuencia de las obras, se reservará parte de la explanada para maquinaria y material, mientras que el tramo peatonal más pegado a la ría quedará cortado mientras duren los trabajos.

El Concello confía en que las obras avancen con celeridad para poder disponer del paseo renovado en verano. El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca la importancia de los trabajos para "completar a transformación ambiental" de uno de los espacios "máis fermosos e máis frecuentados pola cidadanía da comarca". "Culleredo foi o concello que máis sufriu o desgaste polas obras da ría e agradecemos ao Goberno que entendera a necesidade desta grande inversión para poñelo de novo en valor", apunta.

La obra se enmarca en la conexión de más de 11 kilómetros de sendas y paseos peatonales alrededor de la ría. El plan cuenta con un presupuesto próximo a los 6 millones de euros, de los que 2,6 millones corresponden a la fase que se ejecuta en Culleredo.