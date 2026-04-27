El Gobierno municipal de Cambre llevará a pleno el pago de facturas pendientes de la Red Cultural 2025
Asegura que el ejecutivo de Unión por Cambre dejó sin completar la tramitación administrativa necesaria para garantizar esos abonos
El Gobierno municipal de Cambre elevará al próximo pleno la propuesta necesaria para aprobar el pago de las facturas pendientes correspondientes a la Red Cultural 2025, con el objetivo de resolver una situación generada, aseguran, «después de que el anterior ejecutivo de Unión por Cambre solicitara la ayuda provincial y la programación cultural» de ese ejercicio «sin garantizar el cumplimiento administrativo necesario ni dejar completada la tramitación precisa para su correcta ejecución».
«El anterior gobierno municipal solicitó la participación de Cambre en la Red Cultural 2025 el 1 de abril de 2025, incluyendo una programación de 30 espectáculos, sin dejar completada la tramitación administrativa necesaria para garantizar la cobertura económica y procedimental del programa», apuntan desde el ejecutivo de Diana Piñeiro.
«Consecuencia de esta falta de planificación y control, Intervención formuló reparos suspensivos sobre facturas por importe total de 34.567 euros, correspondientes a actuaciones culturales ya celebradas y aún pendientes de pago», exponen desde el ejecutivo de Diana Piñeiro
Indican que los informes municipales señalan que el principal problema tuvo su origen en la falta de solicitud en tiempo y forma de la Retención de Crédito, así como en la inexistencia del correspondiente expediente interno en el que debían constar la propuesta administrativa, los informes y la aprobación previa de las actuaciones.
«El informe complementario concluye que la tramitación necesaria no se realizó en ningún momento previo al inicio de las actuaciones de 2025», afirman desde el Gobierno municipal cambrés. «Consecuencia de esta falta de planificación y control, Intervención formuló reparos suspensivos sobre facturas por importe total de 34.567 euros, correspondientes a actuaciones culturales ya celebradas y aún pendientes de pago», exponen.
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