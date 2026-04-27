A Laracha promueve una nueva excavación arqueológica en el castro de Montes Claros

El Concello de A Laracha ha anunciado el inicio de la sexta campaña de intervención arqueológica en el castro de Montes Claros, consolidando así una línea de trabajo continuada orientada a la investigación, conservación y puesta en valor de este destacado enclave patrimonial.

En esta nueva campaña, los esfuerzos se centran en la localización de una de las puertas monumentales, así como en el análisis de las fases de ocupación galaico-romana y tardoantigua. En este contexto, ya se han identificado dos inhumacións paleocristianas, el que supone un hallazgo de especial relevancia para el estudio de las prácticas funerarias del período.

El castro de Montes Claros, con una superficie de 4,5 hectáreas y de titularidad municipal, constituye un amplio recinto fortificado de la Edad de Hierro que presenta una ocupación muy prolongada en el tiempo, desde el siglo IV antes de Cristo hasta los primeros momentos del alta Edad Media. Esta continuidad histórica convierte el yacimiento en un referente para comprender la evolución de proceso de población en la comarca de Bergantiños y en la Costa da Morte.

Además, con el objetivo de que los vecinos y vecinas conozcan el castro y la excavación, el Concello ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas al yacimiento de la mano de Puri Soto, arqueóloga y directora del proyecto.