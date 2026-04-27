Lavado de cara al colegio Sada y Contornos por su centenario

El Concello de Sada desgranó este lunes las principales inversiones en materia de cultura y educación que recoge el presupuesto de 2027, que recalará en pleno este jueves para su debate.

A la ya anunciada rehabilitación de la capilla de San Roque, suma otras obras de mejora de los equipamientos. Entre otras partidas, las cuentas consigna 130.000 euros para la mejora de los centros educativos. Uno de los colegios que se beneficiará de esta inversión es el Sada y Contornos, que celebra su centenario en 2027. El Concello prevé realizar un lavado de cara a este emblemático edificio modernista, con su pintado interior y exterior. La inversión se completará con la creación de un aparcamiento de bicicletas vinculada al proyecto de camino escolar seguro.

Como ya avanzó este diario, las cuentas reservan también una partida de 224.367 euros para las expropiaciones que permitan ampliar este centro educativo y cumplir así una histórica demanda de la comunidad educativa.

El Ejecutivo local de Sadamaioría detalla que el proyecto contable reserva también fondos para la renovación del pavimento de la primera planta del CEIP O Mosteirón y la creación de un espacio natural en el colegio Pedro Barrié de la Maza.

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En el ámbito de la cultura, el presupuesto municipal de 2027 consiga sendas partidas de 20.000 euros para la renovación interior de la Casa da Cultura y para la modernización de la biblioteca municipal.