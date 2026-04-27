Marta Fernández Triana, asesora jurídica del Consorcio As Mariñas: "El 99% de los migrantes no busca ayudas, solo pregunta qué tiene que hacer para trabajar"

Marta Fernández Triana es la brújula legal de cientos de usuarios de los servicios sociales de la comarca coruñesa. Desde 2007 se encarga de la asesoría jurídica del Consorcio As Mariñas, un servicio que hoy vive días de "máximo movimiento e intensidad" debido a la nueva convocatoria extraordinaria de regularización migratoria.

La asesora, que atiende a personas de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, alerta sobre las principales dificultades burocráticas, los bulos que circulan y la realidad humana que se esconde tras cada expediente, y anima a los demandantes a acercarse a sus oficinas para resolver sus dudas.

Tras hacerse pública esta regularización extraordinaria, ¿cómo ha sido el primer contacto con los usuarios?

Hemos recibido un aluvión de consultas. Para optimizar el tiempo, empezamos con charlas informativas colectivas en Culleredo, aunque el siguiente paso será dar citas individuales para gestionar cada caso personal. Nuestra intención y esfuerzo están puestos en que todo aquel que cumpla los requisitos consiga su regularización cuanto antes.

¿Cuáles son las dudas que más se repiten en su despacho?

Hay mucha confusión sobre qué tipo de permiso solicitar según la composición familiar. También nos toca explicar la diferencia entre los bloques de asilo y el arraigo extraordinario. Pero el gran escollo es la documentación de origen, especialmente los antecedentes penales de los últimos cinco años. Para personas que han transitado por varios países, conseguir esos certificados supone un coste económico que no todo el mundo puede asumir.

¿Considera que el sistema está preparado para este volumen de solicitudes?

El proceso está bien diseñado organizativamente y creo que nace, en parte, para paliar la reforma de mayo de 2025, que dejó fuera a muchos solicitantes de asilo. Sin embargo, el plazo es demasiado breve para la cantidad de solicitudes que esperamos.

¿Es la situación de Culleredo comparable a la de otros municipios de Consorcio?

No, las realidades son muy distintas. Aunque damos charlas en todos los Ayuntamientos, Culleredo destaca por tener un volumen de población migrante mucho más importante, y así se ha demostrado en la primera charla que impartimos.

El empadronamiento suele ser el primer obstáculo. ¿Cómo están respondiendo los Concellos?

Es un documento imprescindible y se está demandando de forma masiva. Noto mucho agobio en la gente que ya tiene cita para regularizarse pero aún no tiene el papel del padrón, aunque debo decir que los Ayuntamientos están siendo muy ágiles en la gestión.

¿Existe un perfil mayoritario en estas solicitudes?

Sí, mayoritariamente son mujeres con hijos a cargo.

Una de las figuras clave es el informe de vulnerabilidad. ¿Quién puede optar a él?

Es para aquellas personas que no han solicitado asilo nunca, no tienen hijos a cargo ni cuentan con una oferta de trabajo. Lo positivo de esta regularización es que les otorga un permiso provisional que les permite empezar a trabajar de inmediato. Históricamente, el gran obstáculo era que necesitabas una oferta de empleo previa para obtener el arraigo, y este proceso rompe por fin esa pescadilla que se muerde la cola.

¿Han detectado muchos bulos?

La verdad es que sí. Lo más grave es la venta de citas de extranjería en plataformas como Wallapop o Vinted. Son citas gratuitas que algunos captan el lunes a primera hora para luego revenderlas. Acceder al sistema de citas sigue siendo un problema grave, y la gente se aprovecha.

Ante este panorama, ¿cuál es su consejo principal para los afectados?

Lo primero: que no consulten a abogados en TikTok. Que acudan a las webs oficiales donde hay simuladores muy útiles. Y lo segundo: que no paguen por trámites gratuitos. Han llegado a nuestros oídos costes desorbitados por gestiones que se pueden hacer online. Hay personas que se están aprovechando de la vulnerabilidad y la desesperación.

¿Qué errores suelen cometerse al tramitar la documentación?

Hubo gente que se precipitó al pedir documentos antes de tiempo y ahora se encuentran con penales a punto de caducar. Pero los impresos a veces son confusos. Además, hay casos humanos muy complejos: familias monoparentales que no logran la firma del otro progenitor o personas que cuidan de menores que no son sus hijos biológicos. También vemos a gente que lleva 20 años aquí en situación irregular porque nunca encontró a un empresario que apostara por ellos y estuviera dispuesto a esperar a que Extranjería resolviera.

¿Cómo nota el ambiente en las charlas? ¿Hay más esperanza o nerviosismo?

Mucha esperanza, pero también mucha ansiedad. Desean presentar la solicitud ya mismo para recibir esa resolución provisional que les permita normalizar su vida.

Después de tantos años de carrera, ¿cómo vive usted estos procesos a nivel personal?

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Es gratificante. Hay personas con las que llevamos trabajando 20 años en servicios sociales. Ver que por fin consiguen los papeles y acceden a una vida normalizada es una alegría inmensa. El 99% de las personas que vienen aquí lo hacen para trabajar. La pregunta que me hacen siempre no es por prestaciones ni por ayudas. La consulta habitual es: "¿qué tengo que hacer para empezar a trabajar?". Viene mucha gente joven con ganas de aportar.