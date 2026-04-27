Oleiros vuelve a sacar a concurso el bar de la Casa do Pobo de Montrove

Después de haber declarado desierto el concurso para gestionar el bar de la Casa do Pobo de Montrove, el Concello de Oleiros vuelve a la carga para tratar de buscar inquilino a una instalación que acumula ya varias renuncias antes del fin de la concesión. Para evitar reticencias, en esta ocasión los pliegos incorporan un estudio de viabilidad económico-financiero para tratar de disipar las dudas a las posibles entidades interesadas.

En este documento, el Concello justifica la elección del contrato de concesión frente a uno de servicios señalando que constituye "un incentivo fundamental" para que la concesionaria "trate de poner todos los medios a su alcance para obtener la mayor afluencia posible y rentabilizar la explotación ofreciendo un servicio de calidad".

De esta manera, y tras analizar los posibles gastos e ingresos del negocio, el Gobierno municipal estima que, tras cubrir los primeros, el margen de beneficios se podría situar en torno a los 35.500 euros anuales, siempre y cuando sea un trabajador autónomo sin personal a su cargo el que se haga cargo del negocio.

Para llegar a esta cantidad, descuentan además del canon anual los gastos de limpieza de las instalaciones, que también deben ser asumidos por el adjudicatario. Así, durante los tres años de la concesión, la persona que asuma la gestión debería desembolsar por este concepto 7.920 euros, a razón de 2.640 anuales.

En cualquier caso, el Concello insiste en señalar con prudencia que la demanda "es variable" y que los beneficios dependerán de la "pericia en la gestión" del concesionario. "Con una promoción adecuada, una explotación diligente, una atención personalizada y una buena oferta de servicios se prevé que la explotación cubra los costes e incluso deje un margen de beneficios", recoge el documento.

Abierto todo el año

El Gobierno local asume que hacerse con un negocio de estas características es sacrificado, sobre todo por el tema de los horarios. El pliego fija jornadas de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas (23.00 horas los viernes y sábados), incluyendo festivos. El informe, sin embargo, calcula 310 días de trabajo real, ya que el horario está abierto a "posibles pactos que deberán ser aprobados por la entidad local".

El informe que acompaña a la nueva concesión recalca que todos los datos recogidos en el mismo "se corresponden con un servicio esmerado y de calidad que deberá ofrecer el concesionario para que se cumplan las estimaciones previstas", que sitúan en 40 el número de clientes medios diarios y en 4 euros el gasto medio de cada uno de ellos.