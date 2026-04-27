Persecución en Oleiros: detenido tras huir a gran velocidad y de forma temeraria para escapar de un control de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Oleiros han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial después de que el individuo huyera en un coche a gran velocidad para escapar de un control rutinario, dando lugar a una persecución por varias carreteras durante la cual condujo de forma temeraria, según informa la Guardia Civil. El conductor acabó chocando con el vehículo contra un elemento urbano y dio positivo en drogas en las pruebas realizadas por los agentes, que además intervinieron diversas sustancias prohibidas y un arma blanca en el interior del vehículo.

Los hechos ocurrieron el día 22 de este mes y se desencadenaron tras una maniobra realizada por dicho conductor a gran velocidad al encontrarse con un control rutinario en la carretera AC-174 (entre Perillo y Oleiros). La Guardia Civil destaca que puso "en grave riesgo la integridad de los agentes y de los usuarios de la vía". Ocurrió cuando los efectivos de la Guardia Civil realizaban un punto de verificación de personas y vehículos. "Al proceder a realizar la señal de alto reglamentaria, el conductor del turismo aceleró de forma súbita, obligando a uno de los agentes a realizar una maniobra evasiva para evitar ser arrollado", explican las autoridades en una nota informativa. "Acto seguido se inició un seguimiento por diversas vías de comunicación de la localidad, donde el vehículo circuló de manera temeraria, obligando a varios peatones a apartarse de la calzada para evitar el impacto", continúa el relato policial.

La huida del conductor continuó hasta la incorporación a la carretera N-VI. "Al detectar una mayor densidad de tráfico en sentido hacia A Coruña, el conductor realizó una maniobra de cambio de carril brusca hacia una vía adyacente. En este punto, el individuo perdió el control del automóvil e impactó contra un elemento de señalización vial, quedando el vehículo inmovilizado debido a los daños estructurales sufridos", aclara la Guardia Civil. Los agentes procedieron de inmediato a la detención del único ocupante del turismo.

Tras asegurar al sospechoso, se le practicaron las pruebas de detección de sustancias legalmente establecidas, arrojando un resultado positivo en el consumo de drogas. Asimismo, durante el registro técnico del habitáculo, los efectivos hallaron diversas sustancias estupefacientes y un arma blanca, que fueron incautadas para su análisis y depósito. Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia correspondiente y el detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial.