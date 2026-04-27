Porteo de 400 metros para rescatar a una mujer herida en la bajada a la cala de As Pedregueiras

Los Bomberos de Oleiros, junto con sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil, rescataron este lunes a una mujer que se lesionó un tobillo en la bajada a la cala de As Pedregueiras, en la parroquia de Lorbé.

Bajada de la persona herida / Emerxencias Oleiros

La víctima fue atendida en el lugar del accidente, pero la dificultad de acceso obligó al operativo de rescate a realizar un porteo de unos 400 metros por el monte hasta la ambulancia. Al lugar del siniestro se acercaron también los hijos de la accidentada, que la acompañaron al centro hospitalario.