La Xunta da luz verde ambiental a una nueva planta de almacenamiento de energía en Cerceda

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha emitido el informe de impacto ambiental (IIA) favorable para la instalación de una planta de almacenamiento de energía mediante baterías e infraestructuras de evacuación en Cerceda, concretamente en Meirama.

La iniciativa, liderada por la empresa Despro Wind SL, se desarrollará en una parcela de algo más de 6.600 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.650 estarán ocupados directamente por el sistema de almacenamiento.

El proyecto consiste en la construcción de una solución BESS (almacenamiento de energía en baterías, por sus siglas en inglés) que contará con una potencia de 4 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 16 MW/hora.

El objetivo fundamental de esta planta es mejorar la gestión del sistema eléctrico regional, permitiendo almacenar la energía generada por fuentes renovables para su uso posterior, aportando estabilidad a la red. Para ello, el complejo se conectará a la red de distribución a través de una línea subterránea de media tensión de 461 metros de longitud, que enlazará directamente con la subestación de Meirama.

Sin alegaciones

La Xunta ha determinado, tras un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el entorno. La resolución concluye que la actividad es ambientalmente viable siempre que se cumplan estrictamente los condicionantes fijados por la administración.

Durante la fase de tramitación, el proyecto fue sometido a participación pública sin que se recibieran alegaciones al respecto. Asimismo, se consultaron 13 organismos interesados, cuyas valoraciones han servido para establecer medidas correctoras.

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A pesar de este aval ambiental, la resolución no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias municipales y permisos sectoriales legalmente exigibles antes de iniciar las obras. La resolución se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para dar publicidad oficial al dictamen de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.