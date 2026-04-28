Carral otorga su premio de poesía a Sara Plaza y Baldo Ramos por su obra 'Porcelana e chumbo'

El Concello de Carral ha otorgado su 29º Premio de Poesía al poemario Porcelana e chumbo, escrito conjuntamente por Sara Plaza y Baldo Ramos. Es la primera vez que el concurso premia una autoría doble, que recibirá 3.500 euros y la publicación de la obra en Ediciones Espiral Maior.

Hasta 77 obras han sido presentadas al concurso pero el jurado, por unanimidad, decidió seleccionar a Porcelana e chumbo como ganadora por su voz "elixíaca, grave e meditativa". Los jueces destacan que "a escrita aparece como unha forma de acompañar a perda, a cegueira e a memoria moi presentes en todo o traballo" y alaban también la madurez expresiva, la densidad poética y las imágenes innovadoras que abordan temas universales con la soledad, el paso del tiempo y el valor de lo íntimo.

El jurado estuvo formado por la concejala de Cultura, Isabel López, las poetas Branca Trigo, Miriam Ferradáns y Modesto Fraga, además del técnico de cultura y coordinador del certamen, Carlos Lorenzo, que ejerció como secretario con voz y sin voto.

El acto de entrega será el próximo 5 junio en la Casa de la Cultura, donde también se presentará la obra ganadora el año pasado Especies invasoras, de Branca Trigo.

Los ganadores

Baldo Ramos obtiene el galardón por segunda vez, tras haberlo ganado en la quinta edición. Poeta y artista plástico natural de Celanova cuenta con una veintena de libros a sus espaldas entre los que destacan A árbore da cegueira (2002), El sueño del murciélago (2003), Escura e transparente (2005), Monólogo do calígrafo (2008), Palimpsesto (2009), Palabras para un baleiro (2009), A ferida de comprender (2011), Cartografía do exilio (2014), Cartas dende o esquenzo (2018), Palabras sen ninguén (2019), Porque te quero (2020) o No interior do abandono (2020). Anteriormente recibió los premios Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Casto y fue accésit del Premio de Poesía Iberoamericana Víctor Jara , entre muchos otros.

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Sara Plaza Moreno, natural de Bustarviejo, en Madrid, es escritora, traductora e ilustradora española en lengua gallega. Entró en contacto con el idioma a través de periódicos digitales, programas culturales de la TVG y portales en la red. En 2019 se instaló en Lugo y en 2020 ganó el premio de poesía Pérez Parallé con la obra Todos os pasos fan ruído.