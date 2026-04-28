Dos hermanos de Culleredo brillan en la moda: "Lo que distingue una prenda es que tenga mucho trabajo"

Dos hermanos de Culleredo se postulan para ser las grandes promesas del diseño en Galicia. Pedro y Estefanía Orgaz ganaron por segundo año consecutivo el Concurso de Mellores Deseñadores Noveis en la Mostra de Encaixe de Camariñas por su colección Albor, convirtiéndolos en los primeros diseñadores en repetir el galardón.

Estefanía Orgaz señala que "no esperábamos ningún premio, ni de broma", aunque los hermanos confiaban en el trabajo que presentaban por la cantidad de detalles que tenía. Orgaz explica que con esta colección ambos buscaban transmitir la sensación de la llegada de primavera a Galicia, evocar esos días en los que "te levantas temprano y ves que ya empieza a amanecer con mucha claridad, ves el sol saliendo con un poco de niebla, las flores o el rocío de por la mañana". Algunos de estos elementos están incorporados en los conjuntos con colores claros, flores de encaje o elementos que imitan ese rocío.

En la edición de 2025, los cullerdenses triunfaron en la cita de Camariñas con la colección Mitra, inspirada en uno de los personajes más queridos del Entroido gallego: los peliqueiros.

El trabajo con su hermano, dice la diseñadora, "tiene su lado bueno y su lado malo". "La confianza siempre te da ese margen a discutir, a decirlo todo bien claro", explica Orgaz, que añade que, mientras ella es "más sobria" , "Pedro es más recargado y colorido". "Hay cosas que yo ya sé que no puedo proponer porque no le va a gustar, y a la inversa. La discusión está a la orden del día pero entre debate y entendimiento se va llegando a buen puerto", afirma la cullerdense.

Los diseños de la colección Albor, ganadores de esta edición de la Mostra de Encaixe / LOC

La pasión por la ropa les viene de siempre, aunque no de tradición familiar. "Nos viene desde muy pequeñitos, siempre nos ha atraído el mundo de la moda, el diseño y las telas", dice Orgaz. Los dos hermanos, recuerda, aprendieron a hacer encaje de bolillos gracias a una de sus vecinas, que les enseñó.

Ambos decidieron dedicarse a su pasión a partir de 2010 y hoy en día cuenta con una marca de ropa vintage actualizada, Oribu, que ha customizado ropa para artistas como Dani Fernández, Mala Rodríguez o Álvaro de Luna. "Siempre nos gustó el tema de customizar, hacer las prendas un poquito más especiales para cada persona y por eso nos dedicamos a eso".

Orgaz señal que en el camino en la moda siempre es "bastante difícil" y con mucha competición entre jóvenes diseñadores y las grandes empresas, por lo que el futuro es incierto. "Ahora queremos sacarle partido a nuestras colecciones con un enfoque más editorial, sacando fotos con modelos para después publicar en alguna revista", apunta la diseñadora, aunque explica que no descartan hacer piezas a comisión.

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La clave para hacerse un hueco en la industria en un momento en el que el fast fashion lo consume todo, es "que implique mucho tiempo hacerlo", opina Orgaz. "Creo que el lujo de ahora, lo que distingue una prenda, es que tenga mucho trabajo, que no sea una máquina la que lo haga. Que sea algo original, único y que se vea que los detalles han llevado su tiempo", afirma la diseñadora, que apuesta por el retorno de lo artesanal y lo cuidado, como el encaje de Camariñas, para diferenciarse.