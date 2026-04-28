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Inician la obra para solucionar el "problema crónico de inundaciones" en A Brea

Obras en A Brea.

Obras en A Brea. / LOC

RAC

Bergondo

El Concello ha iniciado las obras de mejora de la red de pluviales en A Brea, Guísamo. Con esta actuación, valorada en 22.380 euros, el Gobierno local pretende «dar una solución definitiva a un problema crónico de inundaciones» por la acumulación de agua en días de fuertes lluvias.

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