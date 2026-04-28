El Pleno de Culleredo se opone a la planta de biogás en Soandres por su impacto ambiental

El Pleno del Concello de Culleredo ha rechazado unánimemente la instalación de la planta de biogás planeada en el municipio de A Laracha. La corporación aprobó una declaración institucional en la que manifiesta su oposición "polas graves afectacións ambientais, paisaxísticas, hídricas e sociais" que presenta el proyecto.

El alcalde José Ramón Rioboo ya se había reunido previamente con su homólogo en Cerceda para abordar las preocupaciones que ambos municipios, muy próximos a la instalación planteada en Soandres, tienen y preparar posibles alegaciones al proyecto. Según el documento aprobado, este ocuparía más de 95.070 metros cuadrados en el entorno del río Anllóns y trataría hasta 65.000 toneladas de residuos, incluidos subproductos animales.

El Concello de Culleredo expresa también que, a tan solo 300 metros de los núcleos de población, la planta tendría un impacto "acreditado en termos de ruído e cheiros". La corporación también cuestiona el impacto económico con apenas una decena de empleos directos.

En la declaración institucional también se recoge la preocupación de los vecinos de la zona "pola desvalorización das propiedades, o impacto nos recursos hídricos e na calidade do aire, a incerteza sobre o destino das augas residuais" y la posibilidad de que se abran las puertas a industrias de características similares.

El Pleno pide a la Xunta que no declare el proyecto de interés estratégico y que no acelere ninguno de los trámites pendientes, además de instar a que elaboren una normativa para regular el funcionamiento de las plantas de biogás en Galicia. Mientras tanto, insisten en estudiar la posible suspensión de la tramitación del proyecto.

La corporación cullerdense también trasladó su apoyo a los residentes de A Laracha y reiteró su compromiso con la "protección do territorio rural, dos recursos naturais e da calidade de vida das persoas que habitan os concellos da provincia".