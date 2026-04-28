La Policía Local de Arteixo detiene a dos personas por violencia de género

Agentes de la Policía Local de Arteixo detuvo a dos personas por presuntos delitos de violencia de género y dos intentos de fraude con permisos de conducir en los últimos días.

Una patrulla intervino en un posible caso de violencia machista tras el aviso de unos vecinos de Meicende. Estos presenciaron a un hombre de unos 36 años zarandeando a una mujer en la vía pública. Cuando los agentes llegaron encontraron a la víctima con heridas y restos de sangre, por lo que detuvieron al agresor, que "mantenía una actitud altamente violenta", señala la Policía. La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Una vez identificado al varón, comprobaron que el detenido tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación.

Los agentes tuvieron que intervenir por otro pregunto caso de violencia de género en los últimos días cuando una víctima con lesiones visibles requirió auxilio policial en la calle, en el núcleo de Arteixo. En este caso la mujer manifestó haber sido agredida por su pareja, un hombre de 47 años, que fue arrestado en el momento que salía del domicilio familiar.

Falsedad documental

La Policía Local también realizó controles preventivos que les llevó a detectar dos intentos de fraude con permisos de conducir. Durante la primera intervención identificaron en el núcleo de Arteixo a un conductor que presentó un permiso venezolano caducado, pero que, al ser informado de su invalidez, intentó engañar a la patrulla mostrando un permiso español. Los agentes verificaron ambos documentos y consultaron con el servicio de Punto Atenas de la Policía Nacional para confirmar que ambos documentos eran falsos, por lo que procedieron a detener al conductor.

Además, durante un control de vehículos en Meicende, los policías interceptaron a un motorista que presentó una licencia de la República Bolivariana de Venezuela. Los agentes detectaron la falsedad del documento, ya que el diseño no correspondía con el oficial vigente. La Policía Local destacó que "la falsificación era de gran calidad consiguiendo imitar varias de las medidas de seguridad".

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Todos los detenidos han sido entregados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Arteixo.