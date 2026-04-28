El PP pedirá en el Parlamento la regeneración urgente de la playa de As Delicias de Sada
La obra llegó a salir a contratación pero Costas desistió por su impacto en una pradera marina protegida
Los populares defienden que hay alternativas para acometer los trabajos sin dañar la zostera
La regeneración de la playa de As Delicias, en Sada, será motivo de debate en el Parlamento. El PP presentará una iniciativa para instar al Gobierno central a retomar esta obra, que llegó a salir a contratación y de la que la Demarcación de Costas desistió finalmente por su impacto en una zostera.
Los populares defienden que existen alternativas para acometer los trabajos sin provocar daños en esta pradera marina y ponen como ejemplo la intervención realizada en la ría de O Burgo, donde la Zostera noltii fue trasplantada con motivo de la obra de dragado.
"La playa de As Delicias constituye un enclave de gran relevancia ambiental, social y turística", defienden los populares, que urgen medidas para revertir los daños provocados por la acumulación de lodos, que "afectan negativamente tanto a la calidad ambiental del arenal como a su atractivo y a su funcionalidad como zona de baño".
La formación insta en su iniciativa al Estado a retomar el proyecto de regeneración y saneamiento integral de esta playa en el "plazo más breve posible".
Un estudio del que nunca trascendieron los resultados
La Dirección General de la Costa y del Mar llegó a encargar en 2019 un estudio biológico de la playa urbana de Sada tras renunciar en marzo de 2018 el concurso de regeneración. "Una vez concluido el estudio, se adoptarán las medidas que resulten procedentes", afirmaron entonces fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. Los resultados de este estudio no llegaron a trascender.
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