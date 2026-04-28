PP y PSOE se unen para reclamar un pleno extraordinario en Oleiros tras la suspensión del de abril

Este jueves, 30 de abril, debería celebrarse el pleno ordinario del Concello de Oleiros. Sin embargo, como anunció el alcalde, Ángel García Seoane, la falta de asuntos a incluir en el orden del día y su voluntad de "non malgastar cartos públicos" ha motivado su cancelación. Esta decisión no ha sentado bien entre los partidos de la oposición, que exigen su celebración para poder presentar mociones, ruegos y preguntas sobre cuestiones que afectan a los vecinos y vecinas del municipio. Pero visto que el regidor no está dispuesto a cambiar de parecer, han decidido unir fuerzas.

Así, PP y PSOE han registrado una petición conjunta para reclamar la celebración de un pleno extraordinario con cuatro puntos en su orden del día: el restablecimiento "inmediato" del calendario de Plenos Ordinarios y la garantía del ejercicio de los derechos de participación y control de los grupos de la oposición; la situación presupuestaria en relación con las asistencias a órganos colegiados y su comparativa con otros gastos de la estructura política municipal; informe sobre las percepciones económicas de origen municipal y provincial de todos los conceptos de todos y cada uno de los miembros de la corporación municipal e informe sobre las percepciones económicas de todos y cada uno de los asesores municipales.

De esta manera, como apunta el PSOE en un comunicado, pretenden acabar con un "nuevo episodio de demagogia trumpiana" por parte del Gobierno local, al que sugieren que "si quiere recortar gastos de la Corporación solo tiene que hacernos caso y reducir a la mitad los 13 concejales y 7 asesores de Alternativa que cobran un sueldo a cargo de los vecinos".

El PP, por su parte, acusa a García Seoane de "amordazar a la oposición". "No solo dice que no tiene ganas de convocar plenos para no pagar a la oposición, es que lleva todo el mandato intentando silenciarnos por decreto", afirma su portavoz municipal, Loli Silva, en un vídeo publicado en redes sociales. Acusa a Alternativa de "retorcer" el reglamento municipal para "asfixiar nuestra labor como oposición", a lo que se suma el "veto constante" a las propuestas e iniciativas de la oposición y la derivación de temas clave a Juntas de Gobierno "donde no hay luz ni taquígrafos".