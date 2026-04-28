Los presupuestos de Sada, bajo lupa: El Concello revisa al alza sus ingresos por la reactivación del urbanismo y la construcción

El Concello de Sada someterá este jueves a debate el presupuesto de 2026. Las cuentas ascienden a 16.931.271 euros ( un 13% más que el prorrogado de 2024) y recalan en pleno con retraso y sin apoyos garantizados para su aprobación. El Gobierno local de Sadamaioría apura las negociaciones con los grupos de la oposición e incluye algún que otro guiño en el proyecto contable para ganarse su apoyo, como la realización del tan demandado simulacro de tráfico por las obras del río Maior.

El presupuesto dispone del informe favorable de Intervención, que advierte con todo en la necesidad de extremar el control del gasto y que cuestiona algunas de las previsiones de ingresos, que ve excesivas, especialmente las del IBI. El funcionario encargado de velar por una correcta gestión contable advierte además de necesidad de "reconducir" la tramitación de las ayudas para reducir más el número de subvenciones nominativas.

A continuación, un repaso de las principales cifras por las cuentas de 2026, previsiblemente las últimas de este mandato.

Ingresos: Más recaudación por IBI y obras

El Concello prevé mejorar la recaudación por IBI y obras. El Ejecutivo realiza la estimación en base a la mejora de las "expectativas la actividad inmobiliaria del municipio" y tras el análisis de los expedientes en tramitación en el departamento de Urbanismo. Según detalla la memoria de Alcaldía, el IBI dejará en la caja municipal 4.072.000 euros y la recaudación por el Impuesto de Obras y Construcción (ICIO) aumentará en un 37,5%. El interventor pone en duda estas estimaciones, especialmente las del IBI, y advierte de que la previsión de ingresos por impuestos se encuentra "en el límite superior a lo razonablemente estimable".

El Gobierno local revisa también al alza la previsión de ingresos por licencias urbanísticas "en coherencia con la tendencia observada en el ICIO y con el incremento de la actividad en el municipio". Esta tendencia al alza se extiende a las transferencias corrientes, que crecerán por el incremento de aportaciones de otras administraciones. El más significativo se corresponde con la participación en los tributos del Estado (321.000 euros más) y el aumento de la financiación autonómica del servicio de ayuda en el hogar.

Aumento de los gastos corrientes y de personal

El pago de nóminas absorberá cinco millones, un incremento de casi el 2% derivado de la aplicación de las subidas aprobadas. El gasto corriente copa ya 8,4 millones, una subida del 3,4% que el Ejecutivo municipal atribuye a la inflación, al aumento de los fondos de bienestar social y al refuerzo de servicios como el de limpieza de calles. Según detalla la memoria, la consignación de los servicios públicos básicos pasa de 4,9 a 5,9 millones y los de protección social, de 2,5 a 2,9 millones.

El proyecto contable aumenta también las ayudas destinadas a emergencia social, que alcanzan los 85.000 euros. A los gastos en servicios sociales y promoción de empleo suma 650.000 euros para las escuelas infantiles y 32.000 euros para la creación de un Centro de Información á Muller (CIM).

La reapertura del río Maior y la rehabilitación de la capilla de San Roque, principales obras

Las cuentas de 2026 reservan algo más de dos millones a obras. Las principales actuaciones previstas son la reapertura del último tramo del río Maior, actuación a la que reserva 487.500 euros en una primera anualidad y, la rehabilitación de la capilla de San Roque (225.000 euros), la reforma de la Casa do Pobo de Meirás (65.000 euros). El presupuesto recoge también partidas para el arreglo de caminos (165.000), para la mejora del saneamiento (55.000) y de la red de agua (65.000). A las obras se suman partidas para adquisición de nueva maquinaria y medios para la brigada de Obras y Emerxencias.

El proyecto contable reserva también 224.364 euros para las expropiaciones que permitan hacer realidad una antigua demanda de la comunidad educativa, la ampliación del colegio Sada y Contornos.

Unas cuentas con guiños a la oposición

Sadamaioría dispone de 7 concejales de una corporación de 17 por lo que precisará de apoyos para su aprobación. El BNG, único partido que apoyó su investidura y formación más afín al Gobierno local, solo dispone de un edil, por lo que Sadamaioría precisará también del apoyo de otra fuerza, o el PSOE, con un edil, o el PP, con tres; UPSA, con cuatro, o el concejal no adscrito.

Las cuentas incluyen algunas de las demandas reiteradas por la oposición en los últimos años, como el simulacro de tráfico por las obras del río Maior, la creación de un Centro de Información á Muller o la celebración de la Festa dos Maiores.