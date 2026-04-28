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El Club de Regatas Perillo cede un batel a Valencia para poder competir en el campeonato nacional

El Club Naútico de Valencia agradece el gesto altruista del club oleirense y expresa su deseo de impulsar las competiciones de bateles en la Comunidad Valenciana

Remeras del club de regatas de Perillo en una imagen de archivo.

Remeras del club de regatas de Perillo en una imagen de archivo. / LOC

Pablo Barro

Oleiros

Un batel del Club de Regatas Perillo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Con esta imagen agradeció la sección de remo del Club Náutico de Valencia el gesto altruista del club oleirense, que les cedió una embarcación para poder competir el pasado 18 y 19 de abril en el Campeonato de España de Bateles que se celebró en Legutiano (Álava).

Como explica la presidenta del Club de Regatas Perillo, Raquel Armesto, el préstamo se hizo a través de los entrenadores de ambos clubes, que son amigos. "El batel hizo unos cuantos kilómetros. Vinieron desde allí a por el barco, compitieron y después ya lo trajeron los compañeros del Club de Remo de Mugardos", relata.

Desde el club valenciano agradecieron el gesto y la "cercanía y predisposición" del club oleirense. "Este tipo de gestos son los que realmente dan sentido a nuestro deporte y demuestran que, desde Galicia hasta Valencia, el remo es una comunidad unida que comparte valores, esfuerzo y pasión", señalan en un mensaje en el que expresan también su ilusión ante la posibilidad de impulsar competiciones de bateles en la Comunidad Valenciana.

Para Armesto, esta posibilidad sería muy positiva. "Si empiezan a utilizar traineras en el Mediterráneo ampliaríamos nuestra zona de influencia y sería más competitivo, más vistoso, todo muchísimo mejor", afirma.

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Al club oleirense el gesto no les condicionó, ya que no compitieron en el campeonato. De lo contrario no hubiesen podido. "Exceso de barcos no tenemos. De hecho estamos buscando fondos de donde sea para comprar trainera", señala la presidenta.

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