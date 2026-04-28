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Obras en Oza Cesuras

La construcción de una senda peatonal permitirá dotar de un acceso seguro a la iglesia de Cines

El Concello saca a contratación la primera fase de los trabajos por casi 300.000 euros. Apela a la importancia de mejorar los accesos al "monumento histórico más relevante del municipio"

Un tramo de la carretera en el que se construirá una senda peatonal y, al fondo, la iglesia de Cines.

Un tramo de la carretera en el que se construirá una senda peatonal y, al fondo, la iglesia de Cines. / LOC

Antares Pérez

Oza Cesuras

El Concello de Oza Cesuras dotará de un acceso seguro a la iglesia de Cines, "el monumento histórico más relevante del municipio" y uno de los templos de la comarca más demandados para la celebración de bodas y bautizos. El Ayuntamiento ha sacado a contratación por 299.507 euros la primera fase de la construcción de una senda peatonal a orillas de la carretera DP-0106 en un tramo de casi un kilómetro. El Gobierno local apela en el pliego a la necesidad de esta senda, que permitirá comunicar las localidades de San Nicolás de Cines y San Tomé de Salto con la capital municipal y "potenciar un acceso seguro y directo" al templo más visitado del pueblo.

Por "limitaciones presupuestarias", el Ayuntamiento de Oza Cesuras plantea acometer esta actuación "por fases". La primera está vinculada con la conexión de la red de saneamiento de Tablas con la depuradora de Cines, una actuación que se aprovechará para avanzar en la creación de la senda en este tramo.

Este itinerario seguro se realizará por el margen izquierda de la carretera provincial y se aprovechará parte del arcén existente, según detalla el pliego de condiciones. El proyecto recoge dos secciones diferentes en función de los tramos. Entre los puntos kilométricos 11+700 y 12+500, la senda dispondrá de un ancho de 1,80 metros y cuneta e de seguridad y del 12+560 al 12+700, de 1,80 metros y un pequeño bordillo.

El Concello aprovechará los trabajos para instalar un colector de saneamiento y una red de drenaje para recoger la escorrentía principal de la carretera.

Aceras en el tramo de la marquesina de bus de Areosa

El Concello ha sacado también a contratación la construcción de aceras en un tramo de la AC-840 a su paso por Areosa, en Porzomillos. La obra, presupuestada en XXXX, tiene por objeto mejorar la accesibilidad a la marquesina de bus ubicada en la zona.

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Las aceras dispondrán de un ancho de 1,80 metros y se ejecutarán en un tramo de 247 metros.

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