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Arteixo adjudica las obras del complejo de Montegolf

La empresa Construcciones Cao ha sido la única que ha presentado una oferta para el proyecto de rehabilitación, que cuenta con un presupuesto de más de 684.000 euros con impuestos

Zona deportiva de Montegolf, que lleva años en estado de abandono. | Iago López

Zona deportiva de Montegolf, que lleva años en estado de abandono. | Iago López

Marta Casais

Arteixo

El complejo deportivo de Montegolf está más cerca de tener una segunda vida. El Concello de Arteixo ha adjudicado las obras de rehabilitación de las instalaciones, que cuentan con un presupuesto de más de 684.000 euros con impuestos, a la empresa Construcciones Cao, la única compañía que presentó oferta para el contrato.

El inmueble, anteriormente propiedad de Riofisa, lleva años en desuso y ha sido objeto de varios actos vandálicos y robos de materiales, además de los desperfectos por el paso del tiempo. La empresa finalmente acabó cediendo las instalaciones al Concello tras un acuerdo para abandonar el complejo.

El proyecto que llevará a cabo Construcciones Caos mantendrá la zona de cafetería y cocina, aunque usará la planta alta de la zona como sala de lectura o de ordenadores, según las necesidades del Ayuntamiento. Los edificios ocupan una superficie de 658 metros cuadrados entre piscinas, pistas deportivas y exteriores. Las actuaciones, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, incluyen la creación de nuevos accesos a la zona de piscinas, limpieza y reparación de cubiertas, así como otras mejoras generales.

En esta rehabilitación participarán hasta 22 operarios simultáneos, que trabajarán en la actualización de las medidas energéticas y de seguridad de los edificios. El objetivo es crear una gran zona deportiva, con un edificio principal donde se ubiquen los vestuarios, aseos y espacios para diferentes actividades, mientras que en las zonas exteriores verdes se integrarán las pistas deportivas y una piscina al aire libre. Los Concello de A Coruña y Culleredo colaborarán en el proyecto, que dará servicio a vecinos de los tres municipios.

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La Xunta destinó una ayuda de 342.300 euros para financiar la mitad de la inversión necesaria para su acondicionamiento. El objetivo es dar servicio a unos 20.000 ciudadanos de los tres municipios para ampliar la zona de ocio en el área.

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