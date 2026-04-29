Boikot, primera banda confirmada para el Rock in Cambre
Los madrileños también estarán en el Festival da luz de Boimorto el próximo 29 de agosto
La banda de punk rock madrileña Boikot participará en la próxima edición del Rock in Cambre, que tendrá lugar el fin de semana del 26 de septiembre, día en el que el conjunto ha anunciado estará en el municipio.
Los madrileños acaban de sacar su último sencillo La Otra Mitad, en colaboración con Kaos Urbano, que se une a Toro y Los Últimos Niños, con Ara Malikian, en las canciones de adelanto de su próximo disco No les interesa. Cambre no será su única parada en Galicia, ya que también se sumarán al cartel del Festival da luz de Boimorto el 29 de agosto.
El Rock in Cambre es uno de los festivales de rock más longevos de la comarca y este año repetirá de nuevo el último fin de semana de septiembre para evitar coincidir con las fiestas patronales de agosto. Al cartel musical se unirán también las bandas locales seleccionadas en la Batalla de Bandas prevista para la segunda quincena de julio.
En la edición anterior los grupos protagonistas de la cita fueron Heredeiros da Crus, The Rapants, The Muppets, Ambiguo y Low Gain.
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