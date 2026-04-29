El Concello de Oleiros adjudica por 220.000 la renovación de la cubierta del pabellón Arsenio Iglesias

El Concello de Oleiros ha adjudicado por 220.796 euros a la empresa Iam Rumbo Instalaciones y Obras los trabajos de sustitución de la cubierta y del pavimento del pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. La celeridad en la licitación de estos trabajos, financiados con fondos europeos, responde a la necesidad afectar lo mínimo posible a la actividad de estas instalaciones, de las que hace uso el alumnado del CEIP Isidro Parga Pondal.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de 3 meses, se enmarcan en el plan del Concello para hacer frente a los daños en las cubiertas de las instalaciones deportivas del municipio, con una inversión asociada de 1,1 millones de euros que también beneficiará a los pabellones de Iñás y Perillo.

Según recogía el pliego, la cubierta no soporta más reparaciones debido a la pérdida de su vida útil. Por ello, el Concello ha optado por la substitución total de la cubierta de la edificación principal por otra metálica, no así la de los vestuarios, situados en una construcción anexa de menor altura, en donde se aprovechará la estructura de acero que soporta la infraestructura.

Los trabajos también contemplan la renovación de la pista, una actuación que consistirá en la nivelación de toda la superficie y la instalación de un nuevo pavimento deportivo elástico multicapa mediante tarima de haya.